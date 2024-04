LATAM amplia rota Boa Vista-Brasília de 7 para 11 voos semanais Investimento visa atender a demanda de passageiros no estado e aumentar ainda mais a conectividade dos viajantes da Região Norte com todo o Brasil

LATAM: ampliação da rota Boa Vista-Brasília de 7 para 11 voos semanais (Johnson Barros - Inframerica)

A LATAM Brasil anuncia a ampliação da operação Boa Vista-Brasília de 7 para 11 voos semanais a partir desta semana. O investimento da companhia visa atender a demanda de passageiros em Roraima e aumentar ainda mais a conectividade dos viajantes da Região Norte com todo o Brasil. As passagens aéreas para as novas frequências já estão disponíveis em latam.com e demais canais de venda. Atualmente, a LATAM é a companhia aérea que mais cresce no Brasil desde 2021 e opera a maior malha aérea da sua história no País.

“Temos trabalhado no sentido de ampliar o acesso ao transporte aéreo na Região Norte, ampliando de forma sustentável a conectividade com as demais regiões do Brasil. Ao aumentar o número de voos em Boa Vista, beneficiamos tanto turistas quanto viajantes a trabalho. Em nosso hub de Brasília, os passageiros vindos de Roraima podem acessar rapidamente mais 34 destinos da rede LATAM no Brasil e no mundo”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O voo da LATAM na rota Boa Vista-Brasília tem 3h40 de duração e é operado por aeronaves da família Airbus A320 (capacidade para 12 passageiros em cabine Premium Economy e 174 em Economy). Os voos decolam de Boa Vista sempre à 11h30* (segunda e quinta) ou 12h40* (sábado e domingo). No sentido inverso, decolará de Brasília às 8h10* (segunda e quinta) ou 9h20* (sábado e domingo).

LATAM É EMPRESA AÉREA QUE MAIS CRESCEU DESDE A PANDEMIA

A LATAM tem como compromisso ampliar o acesso dos brasileiros à aviação. Por isso, considerando a operação de voos domésticos e internacionais, é a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde 2021.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no País, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.