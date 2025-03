LATAM antecipa em um mês o seu aumento de voos Brasil-Europa Para atender aumento da procura, novas frequências da companhia em Barcelona, Madri e Roma terão início em junho de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/03/2025 - 18h38 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boeing 787-9 Divulgação LATAM

A LATAM detectou aumento da procura de voos Brasil-Europa e, por isso, resolveu antecipar em um mês o seu aumento de voos em Barcelona, Madri e Roma, agora programado para junho de 2025. As passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e demais canais.

Em junho, a LATAM irá ampliar São Paulo-Barcelona de 4 para 5 voos semanais e, a partir de julho, irá reforçar a frequência de voos de 5 para 6 no trecho em questão. São Paulo-Madri também terá mudanças em junho e será ampliada de 11 para 12 voos semanais com um novo crescimento em julho de 12 para 14 frequências por semana. Já na Itália, a rota São Paulo-Roma terá um ajuste positivo de 5 para 6 em junho e de 6 para 7 voos semanais em julho. Em Portugal, a LATAM vai operar pela primeira vez a rota Fortaleza-Lisboa entre abril e outubro.

Todos os voos estão programados em aeronaves Boeing 787-9 com capacidade para 300 passageiros (30 na cabine Premium Business, 57 na Premium Economy e 213 na Economy) ou em Boeing 777 com capacidade para 410 passageiros (38 na cabine Premium Business, 50 na Economy+ e 322 na Economy).

PARCERIA COM EMBRATUR

‌



A expansão dos voos internacionais da LATAM no Brasil também passa pela sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), que visa ampliar a conectividade internacional do país e promover os destinos turísticos brasileiros nos países de origem dos voos operados pela companhia aérea.

“A LATAM é parceira do turismo brasileiro, e esse investimento na ampliação da frequência dos voos que nos conectam com a Europa e Estados Unidos está casada com ações da Embratur de promoção do Brasil no exterior, que vão garantir que essa oferta crescente de voos resulte em muito mais turistas internacionais chegando em nosso país”, afirma Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

‌



A COMPANHIA AÉREA QUE MAIS CONECTA O BRASIL COM O MUNDO

A LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Em 2025, vai inaugurar Fortaleza-Lisboa.

‌



Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tanto nos voos domésticos quanto nos voos internacionais. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.