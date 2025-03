LATAM antecipa início de voos regulares em Ribeirão Preto (SP) e Fernando de Noronha (PE) Companhia adianta estreia com voos próprios em ambos os destinos após a suspensão das operações da Voepass Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/03/2025 - 17h10 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h10 ) twitter

LATAM: voos regulares em Ribeirão Preto e Fernando de Noronha Divulgação

Companhia aérea que mais investe no crescimento da aviação brasileira, a LATAM decidiu antecipar a sua estreia com voos próprios em Ribeirão Preto (SP) e Fernando de Noronha (PE). A medida foi adotada para melhor atender à demanda dos viajantes nessas regiões após a suspensão das operações da Voepass. Anteriormente, a LATAM esperava estrear em Ribeirão Preto no final de março e em Fernando de Noronha apenas em maio.

A antecipação das novas operações da LATAM resulta de um esforço conjunto da companhia aérea com o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil. No caso de Noronha, também com a ação coordenada com o Governo de Pernambuco para assegurar a conectividade para os turistas e residentes do estado.

VOOS DA LATAM EM RIBEIRÃO PRETO

‌



Entre 18 e 31 de março, a LATAM vai realizar 1 voo diário na rota Guarulhos-Ribeirão Preto com aeronaves Airbus A319 (8 passageiros em cabine Premium Economy e 132 em Economy) e A320 (12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 em Economy). A partir de 31 de março, essa operação passará para 2 voos diários na rota Congonhas-Ribeirão Preto, com aeronaves Airbus A319 (8 passageiros em cabine Premium Economy e 132 em Economy) e A320 (12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 em Economy).

O voo da LATAM na rota Guarulhos-Ribeirão Preto que será operado exclusivamente no mês de março terá 50 minutos de duração, decolando de Guarulhos às 12h15 (hora local) e do interior paulista às 13h45 (hora local). Já os voos da LATAM na rota Congonhas-Ribeirão Preto que serão operados a partir de 31 de março terão 1 hora de duração, decolando de São Paulo às 8h05 e às 17h40 (hora local) e de Ribeirão às 10h05 e às 19h25 (hora local).

‌



As passagens aéreas estão disponíveis em latam.com e demais canais.

VOOS DA LATAM EM FERNANDO DE NORONHA

‌



A partir de 19 de março, a LATAM vai realizar 3 voos semanais (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) na rota Recife-Noronha com aeronaves Airbus A320 (12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 passageiros em Economy). Já a partir de 4 de abril, essa operação passará para 4 voos semanais (segunda-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo) também com aeronaves Airbus A320 (12 passageiros em cabine Premium Economy e 162 passageiros em Economy). A partir de 1º de maio, serão 5 voos semanais (segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo) na rota Guarulhos-Noronha, com aeronaves Airbus A319 (8 passageiros em cabine Premium Economy e 132 em Economy). Atualmente, Guarulhos é o grande hub da LATAM com todo o Brasil e outros países, com conexões para outros 49 aeroportos nacionais e 90 no exterior.

O voo da LATAM na rota Recife-Noronha que será operado no mês de março terá 1h10 de duração, decolando da capital pernambucana às 6h35 (hora local) e da ilha às 10h. Já no mês de abril, irá decolar de Recife às 13h20 (hora local) e da ilha às 16h25 (hora local). O voo da LATAM na rota Guarulhos-Noronha que será operado a partir de maio terá 3h50 de duração, decolando de São Paulo às 7h40 (hora local) e da ilha às 13h15 (hora local).

As passagens aéreas estarão disponíveis em latam.com e demais canais de vendas ao longo desta semana.

PROJETO ILHAS: LATAM VAI PROMOVER SUSTENTABILIDADE EM NORONHA

A LATAM está comprometida com a Sustentabilidade das suas operações em Fernando de Noronha. Por isso, vai incorporar o destino brasileiro no seu Projeto Ilhas, que tem como objetivo recolher e dar a destinação correta no continente para todos os resíduos produzidos dentro das aeronaves e nas suas manutenções em solo nesses voos, priorizando fornecedores e parceiros que também adotam políticas sustentáveis. O Projeto Ilhas já foi implementado em outros 3 destinos insulares icônicos atendidos por voos da LATAM na América do Sul: San Andrés (Colômbia), Galápagos (Equador) e Ilha de Páscoa (Chile). Adicionalmente, a LATAM está comprometida em priorizar a redução do uso de plásticos descartáveis nos voos para Fernando de Noronha, substituindo-os por alternativas reutilizáveis, biodegradáveis ou compostáveis sempre que possível.

Na chegada a Fernando de Noronha, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco e a Administração da Ilha, os passageiros da LATAM receberão informações sobre as regras ambientais locais, incluindo restrições ao uso de plásticos e o descarte correto de resíduos, por meio de vídeos informativos e materiais educativos digitais (como QR codes). Nessas comunicações, a LATAM também vai orientar os clientes sobre a importância da biodiversidade local, destacando espécies protegidas e a necessidade de respeito à fauna e flora.

O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Em 2025, a LATAM prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil. Além de Ribeirão Preto (SP) e Fernando de Noronha (PE), a empresa vai inaugurar neste semestre operações regulares em Pelotas (RS).

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

O número de funcionários da LATAM no Brasil também cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produto, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

