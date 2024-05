LATAM anuncia ampliação de 7 rotas internacionais do Brasil para EUA, Europa e África Companhia programou 38% de aumento de oferta nos voos do aeroporto de Guarulhos (São Paulo) para Orlando, Los Angeles, Joanesburgo, Milão, Roma, Madri e Lisboa na comparação com o quarto trimestre de 2023

A partir de 27 de outubro, LATAM ampliará no Brasil 7 rotas internacionais que são operadas por aeronaves de longo alcance (LATAM)

Companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, a LATAM decidiu ampliar a oferta em 7 rotas internacionais do País para EUA, Europa e África a partir de outubro. Trata-se de um aumento de 38% no número de voos do aeroporto de Guarulhos (São Paulo) para Orlando, Los Angeles, Joanesburgo, Milão, Roma, Madri e Lisboa, na comparação com o quarto trimestre de 2023. Todas as rotas são operadas por aeronaves de longo alcance com dois corredores (wide body) com capacidade para até 410 passageiros, como é o caso do Boeing 777. As passagens aéreas para as novas frequências já estão disponíveis no site da LATAM e demais canais de venda.

“A LATAM é a companhia de confiança dos brasileiros na hora de programar a sua viagem internacional. É também a porta de entrada do Brasil para quem embarca em 90 aeroportos no exterior. Esses aumentos de voos ampliam as opções de viagens de longo curso para esses dois públicos viajantes”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A partir de 27 de outubro, a LATAM ampliará os voos de São Paulo/Guarulhos para Orlando (aumento de 4 para 7 voos por semana), Los Angeles (aumento de 3 para 4 voos por semana), Joanesburgo (aumento de 3 para 5 voos por semana), Milão (aumento de 5 para 6 voos por semana), Roma (aumento de 5 para 6 voos por semana), Madri (aumento de 7 para 10 voos por semana). Já a rota de São Paulo/Guarulhos para Lisboa receberá incrementos mensais, passando de 7 para 8 voos semanais a partir de 28 de outubro até chegar a 11 voos semanais a partir de 9 de dezembro.

Antes, em 1º de junho, a LATAM vai inaugurar a rota Brasília-Santiago com três voos semanais a bordo do Airbus A320 (174 passageiros) e do Airbus A321 (220 passageiros).

LATAM É A COMPANHIA AÉREA QUE MAIS CONECTA O BRASIL COM O MUNDO

A LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo e o mundo com o Brasil, respondendo atualmente por quase 70%¹ dos passageiros de voos internacionais no País entre as companhias brasileiras, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Desde 2022, a LATAM abriu as seguintes novas rotas internacionais: Florianópolis-Santiago, Porto Alegre-Santiago, Rio de Janeiro-Lima, Belo Horizonte-Santiago, Brasília-Lima, São Paulo-Joanesburgo e São Paulo-Los Angeles.

Na prática, a LATAM é a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde 2021 considerando a operação de voos domésticos e internacionais. Somente em 2023, ampliou em 8% a sua oferta de assentos doméstica no País na comparação com 2022. Em 2024, prevê um novo aumento de até 10%, adicionando no mercado nacional mais 3 milhões de assentos.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









