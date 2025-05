LATAM anuncia novas rotas domésticas e internacionais em Porto Alegre para o segundo semestre Aumentos de frequência ocorrem em rotas como Curitiba, Rio de Janeiro/Galeão e Brasília Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 16h11 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h11 ) twitter

LATAM: novas rotas a partir de Porto Alegre

A LATAM anuncia que Porto Alegre recebe 2 rotas novas domésticas e 3 rotas com aumentos de oferta, com início de operação entre agosto e setembro, além de uma nova rota internacional para a Argentina. As passagens aéreas estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com e demais canais.

Os aumentos de frequência ocorrem nas rotas para Curitiba (aumento de 7 para 12 frequências semanais em setembro), Rio de Janeiro/Galeão (aumento de 17 para 28 frequências semanais em setembro) e Brasília (aumento de 14 para 21 frequências semanais em agosto). Já as novas rotas domésticas são para Belo Horizonte/Confins, com 14 frequências semanais, e Florianópolis, com 7 frequências semanais, ambas com início em setembro.

Outra novidade é a nova rota internacional Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque que terá três voos por semana a partir de setembro. Todas as novas rotas serão realizadas com aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade entre 174 e 216 assentos, incluindo assentos na categoria Premium Economy.

“Este investimento em novas rotas e frequências em Porto Alegre reforça o compromisso da LATAM com a conectividade do Rio Grande do Sul, oferecendo mais opções e flexibilidade aos nossos passageiros, além de impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico da região”, comenta Eduardo Macedo, head de assuntos públicos da LATAM Brasil.

“A ampliação da malha aérea pela LATAM é reflexo da confiança no ambiente de negócios que estamos construindo no Rio Grande do Sul. Com incentivos que tornam nossas rotas mais atrativas, o estado se projeta como ponto estratégico para o turismo e para a conexão com outros mercados. A decisão da companhia reforça esse caminho e fortalece nossa integração com o Brasil e com países vizinhos”, afirma o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A LATAM E O BRASIL

A LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos em território nacional. No mercado internacional, é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do país para 90 aeroportos no exterior.

Com 20,5 mil funcionários no país, a LATAM deu início em 2025 à Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produtos, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Entre os viajantes corporativos, também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

