LATAM aposta no sabor do Sudeste do Brasil em seus voos internacionais Prato da chef Júlia Tricate estreia em 1º de abril no cardápio das cabines Premium Business e Economy dos voos internacionais longos da LATAM que decolam do Brasil

LATAM: sabor do Sudeste do Brasil em seus voos internacionais

A LATAM está apostando no talento da chef de cozinha Júlia Tricate para representar o sabor do Sudeste brasileiro e assinar o sexto prato do Sabor à Brasileira, programa que empodera e dá visibilidade ao talento de chefs brasileiras. A partir de 1º de abril, os passageiros de voos LATAM com mais de 7 horas que decolam do Brasil poderão desfrutar da Vaca Atolada de Primeira (brisket - também conhecido como peito bovino - braseado com purê de mandioca, farofa de biju, couve refogada e vinagrete de feijão fradinho) tanto nas cabines Premium Business quanto na Economy.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do LATAM Airlines Group, a escolha da chef paulistana tem forte conexão com o propósito que deu origem ao programa Sabor à Brasileira. "A chef Julia tem uma história admirável de coragem que representa o brasileiro. É um talento que tem cada vez mais conquistado seu espaço ao transpor barreiras como a do empreendedorismo feminino. Queremos reconhecer esta trajetória e dar luz ao seu talento, que ilustra tão bem a riqueza da culinária do Sudeste brasileiro", explica o executivo.

O programa Sabor à Brasileira fortalece o caráter diverso, inclusivo e multicultural da LATAM, dando protagonismo aos produtos locais da América Latina. No caso do Brasil, reforça a brasilidade da LATAM e está vinculado diretamente ao Sem Fronteiras, a assinatura de marca da companhia aérea que fortalece o seu compromisso com o País. A série apresenta um novo prato signature a cada três meses, sempre assinado por uma chef de uma região do Brasil. Todas as regiões do Brasil já foram representadas: Nordeste (Baião de Dois ao Mar, da chef Nara Amaral), Sudeste (Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz), Norte (Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik), Centro-Oeste (Pintado Pantaneiro, da chef Ariani Malouf) e Sul (Porco Catarina, da chef Janete Borges).

chef Júlia Tricate: aposta da LATAM chef Júlia Tricate: aposta da LATAM (LATAM)

JÚLIA TRICATE: TALENTO BRASILEIRO

Sexta escolhida pela LATAM para representar os sabores do Brasil, a chef paulistana Júlia Tricate escolheu a própria capital paulista para romper a barreira do empreendedorismo e transformar em negócio sua paixão pela gastronomia. Ao lado de seu marido, o chef Gabriel Coelho, Júlia vem se destacando com o De Segunda Restaurante, o De Primeira Botequim e, agora, com o De Primeira Quintal, todos tendo como conceito comida para partilhar, com ingredientes frescos, diversos e sazonais que se unem para criar pratos que, por vezes, revisitam receitas clássicas de família.

CONFIRA A RECEITA DA VACA ATOLADA DE PRIMEIRA DA CHEF JULIA TRICATE

INGREDIENTES:

PARA O PRATO

Brisket braseado (também conhecido como peito bovino)

Glace de carne reduzido (caldo à base de ossos de boi e legumes)

MODO DE PREPARO: Cozinhe o brisket de forma que fique macio, porém ainda com certa textura. Ele não deve ser desfiado e prensado, apenas cozido. Sirva com glace de carne reduzida.

PARA O PURÊ DE MANDIOCA:

Mandioca

Leite

Manteiga

Sal e pimenta do reino

MODO DE PREPARO: Cozinhe a mandioca em água com sal e pimenta do reino até ficar bem macia. Escorra a mandioca e bata com sal, pimenta do reino, leite e manteiga até que fique um creme liso e homogêneo.

PARA A FAROFA DE BIJU

Cebola fatiada bem fina

Molho de pimenta

Suco de limão

Manteiga

MODO DE PREPARO: Em uma frigideira, doure a cebola fatiada fina e o alho na manteiga. Adicione a farinha de biju e doure bastante. Finalize com sal, pimenta do reino, molho de pimenta e um pouco de suco e raspas de limão.

PARA A COUVE

Azeite ou manteiga

Couve manteiga

Alho

Sal

Pimenta

MODO DE PREPARO: Em uma frigideira, coloque o azeite e doure o alho rapidamente. Acrescente a couve rasgada e tempere com sal e pimenta. Assim que murchar tire da panela.

PARA O VINAGRETE

Feijão fradinho

Sal e pimenta do reino

Azeite e suco de limão

Cebola roxa picada

Alho cru ralado bem fino

Tomate (preferência mais verde) em cubos pequenos

Salsinha, cebolinha e coentro picados

MODO DE PREPARO: Cozinhe o feijão até que esteja al dente. Escorra e reserve. Tempere com cebola roxa picada, tomate em cubos, alho cru ralado bem fino, sal, pimenta do reino, ervas frescas picadas, azeite e suco de limão.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.