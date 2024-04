LATAM Brasil completa 100% da frota doméstica com Wi-Fi Serviço agora é gratuito para os clientes mais fiéis. Todas as 132 aeronaves da família Airbus A320 que realizam voos no País e alguns na América do Sul passaram pelo processo de instalação da tecnologia

Alto contraste

A+

A-

LATAM: 100% da frota doméstica com Wi-Fi LATAM: 100% da frota doméstica com Wi-Fi (LATAM )

A LATAM Brasil acaba de concluir a implementação do serviço de Wi-Fi nos aviões que realizam voos domésticos e alguns regionais na América do Sul. Todas as 132 aeronaves da família Airbus A320 (A319, A320, A320neo, A321 e A321neo) já contam com o serviço para que os passageiros sigam conectados durante os voos. Outra novidade é que, a partir desta quarta-feira (3/4), a companhia passa a oferecer o serviço de envio de mensagens gratuitamente a todos os passageiros cadastrados em seu programa de fidelidade, o LATAM Pass. Clientes Black Signature, Black, Platinum, Gold Plus e Gold agora têm acesso gratuito ilimitado ao serviço de navegação.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do LATAM Airlines Group, a implementação de internet nos voos é mais um avanço da companhia para proporcionar a melhor experiência a bordo. "A implementação do Wi-Fi a bordo envolveu um projeto complexo, com investimentos significativos em tecnologia e a participação de diversos parceiros e áreas da companhia focados em proporcionar um serviço de qualidade e que mantenha nosso passageiro conectado durante os voos. A ampliação do serviço aos membros LATAM Pass é mais uma melhoria aos nossos clientes mais frequentes, além de um convite para que os demais passageiros façam parte gratuitamente do melhor e mais premiado programa de fidelidade da América Latina", explica.

Para ter acesso ao serviço, é preciso se cadastrar no LATAM Pass pelo site Link. Ao embarcar, basta acionar o "Modo Avião", conectar-se à rede de Wi-Fi “LATAM Play", escanear o QR Code no assento à frente ou acessar www.play.latam.com, escolher entre as opções mensagens ou internet e logar com a conta LATAM Pass.

O QUE É UMA CATEGORIA ELITE DO LATAM PASS?

As categorias Elite são as categorias do programa LATAM Pass (LATAM, Gold, Gold Plus, Platinum, Black e Black Signature). Após se cadastrar gratuitamente no programa, o cliente passa a ser automaticamente da categoria LATAM, a inicial. A cada voo comprado em dinheiro, é possível juntar pontos qualificáveis que o farão subir de categoria e ter cada vez mais benefícios. As categorias são renovadas a cada 12 meses. Cada categoria tem benefícios exclusivos para aproveitar em viagens, da compra ou resgate da passagem aérea à experiência a bordo.

LATAM É REFERÊNCIA MUNDIAL EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Pelo segundo ano consecutivo, o grupo LATAM foi reconhecido com a qualificação máxima na categoria de companhias aéreas globais do Ranking APEX 2024, um dos principais rankings globais de aviação. Para atribuir a classificação, os passageiros avaliam aspectos, como conforto dos assentos, serviço de cabine, gastronomia, entretenimento a bordo e conexão Wi-Fi.

No caso da LATAM, destaca-se sua atuação global, com cabines renovadas com assentos ergonômicos, que priorizam o conforto e diversas possibilidades para os passageiros, além do entretenimento a bordo, com as melhores estreias e conteúdos exclusivos em plataformas como Disney+HBO MAX e Paramount+. Destaque também para sua proposta gastronômica a bordo, com serviço de cortesia nas rotas domésticas e o programa Sabor à Brasileira para voos de longo curso, que valoriza a herança cultural-gastronômica da América do Sul e é liderado por chefs emergentes que representam cozinhas regionais a bordo.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.