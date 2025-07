LATAM Cargo inicia rota Guarulhos-Fortaleza-Manaus e vê sua capacidade no Ceará crescer 47% Investimento inédito torna mais ágil e dinâmico o transporte de cargas gerais para Fortaleza e de ovos férteis, perecíveis e confecções para Manaus Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h17 ) twitter

Empresa vê capacidade na capital cearense crescer 47% Felipe Cantillana via LATAM Cargo

A LATAM Cargo Brasil, afiliada de cargas do grupo LATAM, inaugurou em 15 de maio o seu voo semanal na rota Guarulhos–Fortaleza–Manaus. A nova operação é realizada em aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas por voo. Graças ao investimento, a companhia registrou crescimento de 47% na sua capacidade no Ceará em junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A nova rota fortalece ainda mais o papel do Ceará como hub logístico do Nordeste e proporciona mais agilidade e eficiência para o transporte de cargas gerais de São Paulo para Fortaleza. Além disso, amplia significativamente as opções para o envio de ovos férteis, perecíveis (como pescados e frutas) e confecções de Fortaleza com destino a Manaus.

“A LATAM Cargo está comprometida com o desenvolvimento do Nordeste e Norte do Brasil, que são importantes polos estratégicos de importação e exportação. Com este novo voo semanal cargueiro, reforçamos o papel do transporte aéreo de cargas no crescimento do País, buscando impulsionar os negócios e fortalecer a cadeia de suprimentos dessas regiões, garantindo aos nossos clientes uma solução logística ágil e confiável”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

CEARÁ E AMAZONAS

‌



Segundo dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), a LATAM Cargo responde atualmente por 50% do mercado de cargas aéreas em Fortaleza, considerando voos domésticos e internacionais. Em 2024, a companhia movimentou mais de 18 mil toneladas de cargas no estado do Ceará.

Em Manaus, a LATAM Cargo também é destaque no setor e representa 46% do mercado local, com mais de 50 mil toneladas transportadas em 2024, somando voos nacionais e internacionais.

‌



LATAM CARGO E O BRASIL

A LATAM Cargo retomou a liderança no transporte de cargas aéreas domésticas embarcadas em voos de passageiros no Brasil, com 38,7%* de participação de mercado em abril e maio de 2025, segundo a ANAC. Para acompanhar esse crescimento, a companhia ampliou em 50% sua capacidade operacional no Aeroporto de Guarulhos, principal hub da empresa, agora com mais de 2,9 mil m² dedicados à operação de cargas.

‌



Esse investimento permitiu, entre outros avanços, a formalização da parceria com a Amazon , que ampliou a entrega de produtos para onze estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Atualmente, a LATAM Cargo opera em 51 bases no Brasil, conectando todas as regiões do país e oferecendo serviço de entregas domiciliares que alcança mais de 1,8 mil municípios.

No mercado internacional, a LATAM Cargo mantém a liderança no transporte aéreo de cargas de e para o Brasil, com operação em 23 destinos internacionais, por meio de aeronaves cargueiras e compartimentos inferiores de voos de passageiros.

Entre os destaques recentes da operação internacional, estão as novas rotas cargueiras Miami–São José dos Campos, Miami–Brasília, Amsterdam–Curitiba e Europa–Florianópolis, todas lançadas ou ampliadas entre o final de 2023 e 2024.

