LATAM Cargo retoma liderança do transporte de cargas aéreas domésticas embarcadas em aviões de passageiros no Brasil Dados da Anac refletem investimento realizado pela companhia aérea, que possui operação de cargas em 51 bases no país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 17h39 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h39 )

LATAM Cargo reforça seu compromisso com o desenvolvimento do mercado logístico brasileiro Felipe Cantillana via LATAM Cargo

A LATAM Cargo reassumiu a liderança do transporte de cargas aéreas domésticas embarcadas em aviões de passageiros no Brasil, segundo dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Nos meses de abril e maio, a afiliada de cargas do grupo LATAM no Brasil obteve participação de 38,7%* - medido em quilos pagos transportados.

Contribuiu para este resultado todo o trabalho da LATAM de identificar e oferecer rotas atrativas para os seus clientes e rentáveis para a companhia, além dos investimentos em sua operação de carga no Brasil. “A possibilidade de utilizar nossas aeronaves de passageiros para o transporte de cargas amplia o acesso a uma logística ágil em todo o país, contribuindo para a redução de prazos e para a aproximação de pessoas e negócios em diferentes regiões”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

Nos últimos meses, a LATAM inaugurou três novas rotas domésticas no Brasil. Nestas operações, além do transporte de passageiros, é possível realizar o carregamento de cargas no compartimento inferior das aeronaves. As rotas inauguradas são: Rio Branco-Guarulhos, Ribeirão Preto-Congonhas e Joinville-Congonhas. A companhia também ampliou em quase 8% o número de voos domésticos - que contam com transporte de cargas - nos primeiros cinco meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A LATAM Cargo, vale destacar, ampliou em 50% a sua capacidade operacional no principal centro de conexões da companhia, o Aeroporto de Guarulhos. Com mais de 2,9 mil m², este espaço ampliado visa atender o crescimento esperado para a sua operação nos próximos anos, especialmente para a demanda do setor de e-commerce. Como reflexo deste investimento, firmou neste ano uma parceria com a Amazon para a entrega de produtos em onze estados de três regiões brasileiras (Norte, Nordeste e Centro-Oeste).

‌



Atualmente, a LATAM possui operação de cargas em 51 bases brasileiras, atendendo cidades de todas as regiões do Brasil. Além disso, possui um serviço diferenciado de entregas em domicílio, atendendo a mais de 1,8 mil cidades brasileiras.

Além do transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros, a LATAM Cargo realiza ainda operações com aeronaves cargueiras nas rotas Guarulhos-Manaus-Guarulhos, Guarulhos-Fortaleza-Manaus e Viracopos-Manaus.

‌



NOVO PORTFÓLIO DE PRODUTOS IMPULSIONA RESULTADOS POSITIVOS

A LATAM Cargo lançou no último ano seu novo portfólio de produtos no mercado doméstico do Brasil com o objetivo de oferecer promessas de serviço mais robustas e atrativas, capazes de atender às diversas necessidades de seus clientes. Além de fortalecer sua proposta de valor, a companhia investiu fortemente no desenvolvimento de processos internos que garantem a entrega consistente dessas promessas, sustentados por um monitoramento contínuo de desempenho.

‌



Desde seu lançamento no último ano, o novo portfólio tem sido recebido de forma notavelmente positiva. A performance dos serviços reflete um nível de excelência superior, evidenciado pelo aumento de 6,3 pontos percentuais no desempenho do serviço ‘Veloz’, em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Essa nova oferta também tem gerado benefícios significativos para os clientes, como maior previsibilidade, agilidade e alternativas de serviço alinhadas às suas operações logísticas. Entre os destaques, estão o serviço ‘Reservado’, que possibilita o planejamento e a reserva antecipada de espaço para carga; o ‘éFácil’, que impulsiona parcerias estratégicas com e-commerces; e o ‘MEDs’, que oferece prazos diferenciados adaptados às necessidades específicas do transporte de medicamentos.

Com essa transformação, a LATAM Cargo reforça seu compromisso com o desenvolvimento do mercado logístico brasileiro, oferecendo soluções cada vez mais personalizadas, eficientes e confiáveis para seus clientes.

LATAM CARGO LÍDER NO TRANSPORTE DE CARGAS INTERNACIONAIS NO BRASIL

Além dos investimentos no mercado doméstico no Brasil, a LATAM Cargo também tem realizado investimentos em suas operações internacionais. Líder no transporte aéreo de cargas internacionais de e para o Brasil, segundo a Anac, a companhia atende diretamente 23 destinos no exterior, utilizando tanto aeronaves cargueiras quanto os compartimentos inferiores de seus voos de passageiros.

Desde o fim de 2023, inaugurou três novas rotas cargueiras: Miami-São José dos Campos (iniciou com 2 e agora conta com 3 voos semanais); Miami-Brasília (2 voos semanais) e Amsterdam-Curitiba (2 voos semanais). Ainda ampliou de 2 para 3 a quantidade de voos semanais na rota Miami-Florianópolis, inaugurada em 2020. Também em 2024, deu início à rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis com dois voos semanais que facilitam o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina.

