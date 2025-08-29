LATAM Cargo transporta mais de 100 bovinos entre Campinas (SP) e Quito, no Equador Operação especial fortalece a pecuária leiteira equatoriana e segue rigorosos padrões sanitários e de segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h29 ) twitter

A operação foi realizada em parceria com a AlvoAgro Divulgação LATAM

A LATAM Cargo, afiliada de cargas do Grupo LATAM, realizou neste mês uma operação especial para o fortalecimento da pecuária leiteira no Equador. Em dois voos cargueiros entre Viracopos (SP) e Quito, 110 bovinos da raça Gir Leiteiro - reconhecida pela alta produtividade de leite - foram transportados a bordo de aeronaves Boeing 767, com capacidade superior a 50 toneladas.

A operação foi realizada em parceria com a AlvoAgro, especializada na exportação de animais vivos, e atendeu as exigências sanitárias e de importação dos países envolvidos.

Provenientes de fazendas de Minas Gerais e São Paulo, os animais passaram por quarentena em Uberaba (MG) antes de seguirem em caminhões apropriados até o aeroporto de Viracopos. Para concretizar esta operação, antes do embarque a LATAM Cargo homologou as baias utilizadas, garantindo que fossem adequadas ao porte dos bovinos, visando bem estar e segurança dos animais e assegurou a climatização adequada da aeronave, garantindo a chegada em perfeitas condições ao destino.

A raça Gir Leiteiro é especialmente valorizada em países de clima quente e úmido. Quando cruzada com raças como Holandesa ou Jersey, gera rebanhos de alta produtividade e resistência, contribuindo diretamente para a eficiência da pecuária leiteira. Após a chegada em Quito, os animais foram distribuídos em propriedades rurais para apoiar o melhoramento genético dos rebanhos locais.

LIDERANÇA CONSOLIDADA NO BRASIL E NO EXTERIOR

Desde abril de 2025, a LATAM Cargo lidera o transporte de cargas aéreas domésticas em voos de passageiros no Brasil. Segundo dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) referentes a junho, a empresa alcançou 37,3% de participação de mercado*.

Sua malha logística cobre 51 bases operacionais no país e inclui rotas cargueiras como Guarulhos–Manaus, Viracopos–Manaus e Guarulhos–Fortaleza–Manaus - esta última inaugurada em maio.

Neste ano, a companhia ampliou em 50% a sua capacidade operacional no hub de Guarulhos, que agora conta com mais de 2,9 mil m² dedicados exclusivamente ao segmento de e-commerce.

Além disso, firmou parceria com a Amazon para entregas em 11 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, reduzindo o prazo de envio de produtos para até dois dias.

No mercado internacional, a LATAM Cargo também é líder no transporte de cargas, conectando o Brasil a 23 destinos por meio de voos cargueiros e compartimentos inferiores de aeronaves de passageiros. Entre as inaugurações mais recentes estão Miami–São José dos Campos, Miami–Brasília, Amsterdam–Curitiba e Europa–Florianópolis.

Para 2025, o Grupo LATAM projeta crescimento de até 4% em sua capacidade medida em ATK (tonelada-quilômetro oferecido) e de até 8% em sua oferta doméstica de assentos medida em ASK (assentos-quilômetro oferecidos) no Brasil — o que também amplia a capacidade de transporte de cargas nos porões de aeronaves de passageiros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.