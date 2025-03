LATAM completa 10 anos em Jaguaruna e amplia em 71% os seus voos na cidade catarinense Operação da companhia no município passará de 7 para 12 voos semanais ao longo do ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/03/2025 - 17h59 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h59 ) twitter

Ampliação de voos em Jaguaruna (SC) Divulgação LATAM

Companhia aérea que mais investe na aviação do Brasil, a LATAM vai ampliar em 71% o seu número de voos em Jaguaruna (SC) ao longo deste ano, a partir de junho. Atualmente, a LATAM liga a cidade catarinense a São Paulo/Guarulhos, o seu principal hub com conexões para outros 50 aeroportos brasileiros e 90 no exterior.

O investimento foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (19/03), em reunião do Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, com o Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, Eduardo Macedo. Ele é resultado dos esforços da companhia aérea junto ao governo estadual para a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível de aviação.

“Há 10 anos, a LATAM foi a primeira empresa aérea com voos regulares a acreditar no potencial de Jaguaruna, cidade fundamental para a economia do sul catarinense. Por isso, celebramos esse crescimento com a mesma alegria de quando chegamos de forma pioneira à cidade, em 2015, para que mais brasileiros possam voar”, destaca Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

‌



"A empresa vê todo potencial que existe no aeroporto que atende nossa região Sul de Santa Catarina, agora que ele será melhorado com a primeira Parceria-Público Privada da história do Governo do Estado. A Latam vai ampliar suas operações no local tanto em número de passageiros como na quantidade de voos semanais. É o início de uma série de melhorias que já começa antes mesmo das obras de ampliação no aeroporto“, acrescenta o governador Jorginho Mello.

“Esta ampliação de voos e oferta de assentos é o resultado de uma parceria entre o poder público e privado para ofertar um serviço tão importante aos moradores da região sul. A conexão aérea diária com o grande centro econômico do país é muito importante para o setor produtivo e um incentivo ao potencial turístico regional”, completa o secretário Beto Martins.

‌



CRESCIMENTO EM SANTA CATARINA

Em 24 de junho, a operação da LATAM na rota Jaguaruna-Guarulhos passará de 7 para 10 voos semanais e, a partir de 26 de outubro, chegará a 12 por semana. Os voos são realizados com aeronaves Airbus A320 (capacidade para 162 passageiros em cabine Economy e 12 em Premium Economy) e as passagens aéreas estão disponíveis em latam.com e demais canais. Atualmente, em Santa Catarina, a LATAM opera 96 voos por semana em Florianópolis (inclusive internacionais), 14 voos em Chapecó, 54 em Navegantes e 7 em Jaguaruna.O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASILNos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Em 2025, a LATAM prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil. Além de Fernando de Noronha (PE), a empresa vai inaugurar neste semestre operações regulares em Pelotas (RS) e Ribeirão Preto (SP).Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.O número de funcionários da LATAM no Brasil também cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produto, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

