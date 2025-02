LATAM confirma investimento no Cariri e lança voo diário entre Fortaleza e Juazeiro do Norte Operação contará com voos diários durante a alta temporada de verão, até agosto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 16h03 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h03 ) twitter

Latam: voo diário entre Fortaleza e Juazeiro do Norte Vinicius Magalhaes

A LATAM Airlines Brasil acaba de confirmar que vai começar a voar entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de 23 de junho deste ano. A operação contará com voos diários durante a alta temporada de verão, até agosto. Após esse período, poderá variar para 4 voos semanais, de acordo com a disponibilidade operacional. Os detalhes do investimento da LATAM na região do Cariri estão sendo revelados menos de uma semana após o encontro da empresa com o Governo do Estado do Ceará. Na última sexta-feira (7/2), o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, o Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, e o Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, Eduardo Macedo, anunciaram a nova rota internacional Fortaleza-Lisboa.

“Juazeiro do Norte, como centro comercial e de serviços, destaca-se por atrair milhares de visitantes anualmente, seja pelo turismo ou por atividades de negócios. Esta rota direta para Fortaleza facilitará o acesso à cidade, consolidando Juazeiro do Norte como um ponto logístico estratégico, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico do Ceará e do Nordeste. A LATAM está comprometida em seguir investindo no Ceará e em elevar a experiência de viagem dos passageiros na região”, comenta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

Confira abaixo como será o itinerário da nova rota da LATAM no Ceará, que será operada diariamente em aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para cerca de 180 passageiros. As passagens estarão à venda até o fim de fevereiro em latam.com.

Ida: 8:05 às 11:10: Guarulhos-Juazeiro do Norte / 12:30 às 13:30: Juazeiro do Norte-Fortaleza

8:05 às 11:10: Guarulhos-Juazeiro do Norte / 12:30 às 13:30: Juazeiro do Norte-Fortaleza Volta: 14:10 às 15:10: Fortaleza-Juazeiro do Norte / 15h55 às 19:00: Juazeiro do Norte-Guarulhos

A LATAM é atualmente a maior operadora do aeroporto de Fortaleza, com cerca de 200 voos (pousos e decolagens) por semana na localidade. Adicionalmente, já opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana).

MAIS AVIÕES

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

MAIS VOOS E ASSENTOS

Hoje, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK**) no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, a LATAM inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Em 2025, vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO

O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

MAIS CLIENTES

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação (RPK*) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Já na operação internacional, a LATAM fechou o ano liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado (RPK*), também segundo a Anac.

