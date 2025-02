LATAM cria cargo para coordenar gestão mundial da marca em 5 países da América do Sul Rodrigo Padilla assume como Global Chief Brand Officer Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 18h44 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h44 ) twitter

LATAM: novo cargo executivo para coordenação da marca Divulgação

A LATAM Airlines anuncia a chegada de seu novo Global Chief Brand Officer, Rodrigo Padilla, que assume a coordenação na gestão da marca LATAM e das estratégias de branding entre as afiliadas do grupo LATAM, instaladas no Brasil, Chile, Peru, Equador e Colômbia.

“Estou entusiasmado por me unir à LATAM e embarcar nesta jornada emocionante. Minha visão é elevar a marca LATAM a novos patamares, tornando-a sinônimo de experiências excepcionais e memórias de viagem inesquecíveis. Aproveitaremos o forte momento do grupo para trabalhar de forma coordenada na construção de uma marca que os clientes não apenas confiem, mas também amem”, projeta Rodrigo.

Rodrigo Padilla é o Global Chief Brand Officer do Grupo LATAM, nova posição criada pela companhia

Com uma carreira de 21 anos nos setores de Bens de Consumo e Consumer Health, incluindo a construção de marcas reconhecidas no mercado, Rodrigo Padilla traz toda essa experiência para a LATAM.

Neste papel fundamental, Padilla tem como objetivo, em coordenação com as equipes das afiliadas do grupo, a transformação das marcas LATAM Airlines, LATAM Pass e LATAM Cargo em “love brands”, conquistando ainda mais a lealdade dos clientes no mercado sul-americano.

O executivo chega com a missão de elevar a estratégia da marca no B2B e no B2C, para uma promover uma percepção cada vez mais coerente da experiência e benefícios da LATAM.

