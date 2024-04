LATAM cria primeiro programa interno da aviação na América do Sul para formar embaixadores da inovação Primeira edição do programa vai preparar 40 funcionários de diferentes países, áreas e cargos para se tornarem especialistas na área e promover cultura da inovação e de intercâmbio transversal de ideias

O Grupo LATAM acaba de criar o primeiro programa interno da aviação na América do Sul para formar embaixadores da inovação. Criado pelo LATAM Labs em parceria com a consultoria AAA Inovação, a primeira edição do programa “Embaixadores da Inovação LATAM” vai preparar 40 funcionários de diferentes países, áreas e cargos para se tornarem especialistas na área. O objetivo é promover a cultura da inovação e do intercâmbio transversal de ideias para transformar a aviação sul-americana.

Os primeiros 40 embaixadores da inovação da LATAM foram selecionados com base em um teste que identificou 12 habilidades entre os inscritos: resiliência, aprendizado contínuo, colaboração, comunicação, criatividade, curiosidade, proatividade, liderança, pensamento crítico, resolução de problemas, visão estratégica e articulação. O grupo agora inicia a sua trilha de aprendizado dividida em quatro módulos: inovação e desafios, ideação e design, métricas e inovação aberta e prototipação. As aulas são ministradas por professores e profissionais no mercado, reconhecidos pela sua gestão ou capacidade em inovação e criação de ambientes disruptivos. O processo de aprendizado terá duração de um ano.

"Queremos crescer com diversidade de ideias e soluções para liderar as transformações da aviação no nosso continente. O objetivo deste programa é colocar a semente da inovação em todas as áreas da LATAM a partir do empoderamento dos nossos funcionários, de diferentes países e cargos, para que tenham olhar crítico sobre nossos processos e espaço para sugerir novas formas de agir", explica Rafael Walker, diretor de Transformação de Serviços do Grupo LATAM.

O QUE É O LATAM LABS

Desde novembro de 2020, o LATAM Labs é o núcleo de inovação permanente (open innovation) do grupo LATAM para testar novas ideias disruptivas que surgem dentro e fora da empresa. O núcleo testa ideias dos seus próprios funcionários e de ecossistemas externos (universidades, empreendedores, startups e hubs de conhecimento como o Inovabra) em ambientes reais da operação da companhia. Atualmente, o LATAM Labs conta com 8 parceiros externos - incluindo a Inovabra.

Entre as ideias já testadas pelo LATAM Labs e implementadas na LATAM, destaque para projeto de uso de inteligência artificial para aprimorar o atendimento em aeroportos, criação de solução digital para atender clientes em Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio da Central de Intérpretes de Libras e aplicação de redes neurais e de deep learning na experiência do cliente durante a sua jornada.

