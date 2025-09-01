Logo R7.com
LATAM deixa de emitir no Brasil mais de 46,2 mil toneladas de CO2 no primeiro semestre graças às ações de otimização operacional

Programa Green Ops com projetos como SETWA e o recém implementado APU Zero permitem reduzir emissões

Ações permitem otimizar operações e economizar combustível na frota Divulgação LATAM Airlines

A LATAM deixou de emitir no Brasil mais de 46,2 mil toneladas de CO2 no primeiro semestre de 2025 graças às suas ações voluntárias de otimização operacional. O volume equivale às emissões de 9.757 voos entre São Paulo/Congonhas e Rio de Janeiro/Santos Dumont ou cerca de 9.617 voltas completas ao redor da Terra de carro.

O resultado faz parte do programa Green Ops, que consolida práticas sustentáveis implementadas desde 2012. Entre as iniciativas estão a digitalização de manuais de voo, o projeto APU Zero – que permite estacionar a aeronave com o Auxiliary Power Unit (APU) desligado e apenas um motor em baixa potência – e o SETWA (Single Engine Taxi Without APU), que possibilita taxiar em solo apenas com um motor ativo e APU desligado. Essas ações aumentam a eficiência operacional, reduzem consumo de combustível, minimizam emissões e prolongam a vida útil dos equipamentos.

“Com o programa Green Ops, conseguimos reduzir no Brasil mais de 203,3 mil toneladas de CO2 desde 2023, mostrando que é possível operar com eficiência e sustentabilidade sem comprometer a segurança e a experiência do passageiro”, afirma Harley Meneses, diretor de Operações da LATAM Brasil.

FROTA MODERNA E TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SUSTENTABILIDADE


A LATAM possui a frota mais moderna do Brasil, com 169 aeronaves, incluindo 24 Airbus A320neo e 14 Airbus A321neo, que consomem 20% menos combustível, emitem 20% menos CO2 e produzem 50% menos ruído que os modelos anteriores.

Além disso, até 2030, o Grupo LATAM espera contar com 200 aeronaves de última geração, alcançando assim o objetivo de ter mais de 50% de sua frota composta por esse tipo de aeronave.


Em dezembro de 2023, a companhia finalizou a digitalização de 100% dos manuais e documentos de voo, evitando a impressão de 6 milhões de folhas de papel por ano, o que representa uma redução adicional de 5 mil toneladas de CO2.

COMPROMISSOS DE LONGO PRAZO E INOVAÇÃO


O Green Ops integra a estratégia global de sustentabilidade do Grupo LATAM, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e estruturada em quatro pilares: Gestão Ambiental, Mudanças Climáticas, Economia Circular e Valor Compartilhado. Entre as iniciativas recentes destacam-se:

  1. Aquisição de aeronaves mais eficientes, como Airbus A320neo, A321neo e Boeing 787;
  2. Uso de softwares softwares e inteligência artificial para otimizar trajetórias, abastecimento e operações em solo;
  3. Investimento na tecnologia AeroSHARK, inspirada na pele de tubarão, que está sendo instalada em seus Boeing 777 e permitirá diminuir o consumo de combustível em cerca de 1% e evitar a emissão de até 6 mil toneladas de CO₂ por ano;
  4. Operação de veículos elétricos para atendimento de aeronaves nos aeroportos de Confins, Fernando de Noronha, Guarulhos, Palmas, Passo Fundo e Rio Branco;
  5. Oferta de compensação de emissões para voos fretados e de cargas por meio do Programa 1+1, que contempla projetos de crédito de carbono de relevância socioambiental e auditados pela LATAM;
  6. Parceria com Airbus e MIT para estudo de descarbonização da aviação na América Latina;
  7. Adesão ao Registro SAF da IATA, garantindo transparência e padronização na negociação de combustíveis sustentáveis.

Em conjunto, essas ações consolidam a LATAM como líder em eficiência e sustentabilidade no Brasil, reafirmando o seu compromisso mundial de alcançar a neutralidade em emissões de carbono até 2050.

