LATAM deixa de emitir no Brasil mais de 46,2 mil toneladas de CO2 no primeiro semestre graças às ações de otimização operacional Programa Green Ops com projetos como SETWA e o recém implementado APU Zero permitem reduzir emissões Luiz Fara Monteiro 01/09/2025 - 16h53

Ações permitem otimizar operações e economizar combustível na frota Divulgação LATAM Airlines

A LATAM deixou de emitir no Brasil mais de 46,2 mil toneladas de CO2 no primeiro semestre de 2025 graças às suas ações voluntárias de otimização operacional. O volume equivale às emissões de 9.757 voos entre São Paulo/Congonhas e Rio de Janeiro/Santos Dumont ou cerca de 9.617 voltas completas ao redor da Terra de carro.

O resultado faz parte do programa Green Ops, que consolida práticas sustentáveis implementadas desde 2012. Entre as iniciativas estão a digitalização de manuais de voo, o projeto APU Zero – que permite estacionar a aeronave com o Auxiliary Power Unit (APU) desligado e apenas um motor em baixa potência – e o SETWA (Single Engine Taxi Without APU), que possibilita taxiar em solo apenas com um motor ativo e APU desligado. Essas ações aumentam a eficiência operacional, reduzem consumo de combustível, minimizam emissões e prolongam a vida útil dos equipamentos.

“Com o programa Green Ops, conseguimos reduzir no Brasil mais de 203,3 mil toneladas de CO2 desde 2023, mostrando que é possível operar com eficiência e sustentabilidade sem comprometer a segurança e a experiência do passageiro”, afirma Harley Meneses, diretor de Operações da LATAM Brasil.

FROTA MODERNA E TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SUSTENTABILIDADE

‌



A LATAM possui a frota mais moderna do Brasil, com 169 aeronaves, incluindo 24 Airbus A320neo e 14 Airbus A321neo, que consomem 20% menos combustível, emitem 20% menos CO2 e produzem 50% menos ruído que os modelos anteriores.

Além disso, até 2030, o Grupo LATAM espera contar com 200 aeronaves de última geração, alcançando assim o objetivo de ter mais de 50% de sua frota composta por esse tipo de aeronave.

‌



Em dezembro de 2023, a companhia finalizou a digitalização de 100% dos manuais e documentos de voo, evitando a impressão de 6 milhões de folhas de papel por ano, o que representa uma redução adicional de 5 mil toneladas de CO2.

COMPROMISSOS DE LONGO PRAZO E INOVAÇÃO

‌



O Green Ops integra a estratégia global de sustentabilidade do Grupo LATAM, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e estruturada em quatro pilares: Gestão Ambiental, Mudanças Climáticas, Economia Circular e Valor Compartilhado. Entre as iniciativas recentes destacam-se:

Aquisição de aeronaves mais eficientes, como Airbus A320neo, A321neo e Boeing 787; Uso de softwares softwares e inteligência artificial para otimizar trajetórias, abastecimento e operações em solo; Investimento na tecnologia AeroSHARK, inspirada na pele de tubarão, que está sendo instalada em seus Boeing 777 e permitirá diminuir o consumo de combustível em cerca de 1% e evitar a emissão de até 6 mil toneladas de CO₂ por ano; Operação de veículos elétricos para atendimento de aeronaves nos aeroportos de Confins, Fernando de Noronha, Guarulhos, Palmas, Passo Fundo e Rio Branco; Oferta de compensação de emissões para voos fretados e de cargas por meio do Programa 1+1, que contempla projetos de crédito de carbono de relevância socioambiental e auditados pela LATAM; Parceria com Airbus e MIT para estudo de descarbonização da aviação na América Latina; Adesão ao Registro SAF da IATA, garantindo transparência e padronização na negociação de combustíveis sustentáveis.

Em conjunto, essas ações consolidam a LATAM como líder em eficiência e sustentabilidade no Brasil, reafirmando o seu compromisso mundial de alcançar a neutralidade em emissões de carbono até 2050.

