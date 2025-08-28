LATAM é a companhia aérea mais amada pelos paulistanos em prêmio da Veja São Paulo Pesquisa anual da revista destacou a conexão da empresa com os clientes e a excelência nos serviços Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 14h45 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h45 ) twitter

LATAM é a companhia aérea mais amada pelos paulistanos em prêmio da Veja São Paulo Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Airlines Brasil ganhou o prêmio “Os Mais Amados” da Veja São Paulo, na categoria companhia aérea. A cerimônia de premiação ocorreu na noite de ontem (27/08), na capital paulista, com a participação de Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

“Estamos orgulhosos por esse reconhecimento dos paulistanos. Ser uma das marcas mais amadas da cidade é o resultado dos nossos investimentos em fazer parte das histórias e sonhos de nossos clientes, tornando cada experiência LATAM única. Seguiremos trabalhando para elevar a experiência dos nossos clientes em todas as etapas dos nossos serviços”, comemora Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

Esta é a primeira vez que a “Vejinha” inclui as companhias aéreas entre os premiados, e a LATAM estreou no primeiro lugar da categoria. A pesquisa anual é feita entre os leitores e revela quais são as marcas e os estabelecimentos mais amados da capital na opinião dos paulistanos.

Em 2025, o levantamento contemplou mais de quarenta categorias e áreas de atuação, incluindo bares, cinemas, casas de show, shoppings e academias. A votação foi realizada por meio de um questionário online e as opções finalistas foram escolhidas por meio de uma curadoria dos jornalistas da redação da Veja São Paulo. Os Mais Amados de São Paulo serão conhecidos em uma edição especial da Vejinha, prevista para circular no final de agosto.

‌



PARCERIA DE SUCESSO COM OS PAULISTANOS

A LATAM registrou em julho de 2025 o maior volume de passageiros já transportado pela companhia no Brasil, com a maior malha aérea de sua história no período. No Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, a companhia transportou mais de 481 mil passageiros , em comparação com julho de 2024.

‌



Além disso, no final de 2023, a LATAM e a Audi do Brasil iniciaram a oferta do serviço de transporte em veículos 100% elétricos no Aeroporto de Congonhas, exclusivo para clientes da categoria Black Signature do programa LATAM Pass. Com isso, os passageiros mais fiéis da companhia em embarque remoto poderão ser conduzidos até a aeronave a bordo do modelo Audi Q8 e-tron e do superesportivo Audi RS e-tron GT. Em junho de 2025, o serviço foi expandido para o Aeroporto de Guarulhos , na região metropolitana de São Paulo.

LATAM COMEMORA OUTROS RECONHECIMENTOS INTERNACIONAIS

‌



Além dos reconhecimentos nos prêmios “Os Mais Amados”, da Veja São Paulo, e Melhor Companhia Aérea Brasileira no Prêmio Viaja São Paulo , da Folha de S.Paulo, a LATAM também tem se destacado no cenário internacional. O Grupo LATAM foi reconhecido em nove diferentes categorias na 26ª edição do Skytrax - World Airline Awards , em Paris, conhecido como o “Oscar da indústria aeronáutica”, e também venceu o APEX Best Awards 2025 na categoria melhor companhia aérea da América do Sul, com destaque para os serviços Cabine Premium Business, Wi-Fi a bordo, entre outras inovações associadas ao alto padrão de qualidade para os passageiros.

A LATAM E O BRASIL

Hoje, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 56 aeroportos no país. Nas viagens internacionais, é a companhia que mais conecta o Brasil ao mundo, com voos próprios do país para 90 destinos no exterior. Líder em participação no mercado doméstico e internacional desde 2021 (segundo a ANAC), a LATAM também é, pelo segundo ano consecutivo, a preferida dos viajantes corporativos no Brasil, segundo a Abracorp.

