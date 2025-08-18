LATAM e DELTA reúnem lideranças e clientes estratégicos em encontro para reforçar parceria e diálogo Joint-venture entre as companhias transportou mais de 2 milhões de passageiros entre Brasil e EUA em 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/08/2025 - 22h51 (Atualizado em 17/08/2025 - 22h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lideranças da LATAM e da Delta se reuniram com clientes na Academia Corporativa LATAM Divulgação

Líderes da LATAM Airlines Brasil e da Delta Air Lines se reuniram com importantes parceiros do segmento de TMCs (Travel Management Companies) e Consolidadoras em um evento estratégico para fortalecer o diálogo e aprimorar a colaboração da Joint Venture (JV) entre as companhias. O encontro, realizado na última semana na Academia Corporativa LATAM, em São Paulo, teve como objetivo promover uma discussão aberta sobre temas operacionais e estratégicos relacionados ao suporte da aliança entre as companhias, com foco na melhoria contínua.

Durante o evento, os líderes da LATAM e da Delta discutiram tópicos relevantes para a operação conjunta, buscando esclarecer dúvidas, ouvir o feedback de 14 clientes presentes e identificar oportunidades de otimização em seus processos. A iniciativa reforça o compromisso de ambas as empresas em aprimorar continuamente a experiência de seus clientes e parceiros.

Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, ressalta: “Encontros como este são fundamentais para fortalecer a relação com o mercado e garantir que as iniciativas da parceria estejam alinhadas às necessidades dos clientes. A colaboração direta com os parceiros é um pilar central para que a JV entre LATAM e Delta possa seguir oferecendo um serviço de excelência”.

Ricardo Oliveira, gerente de Vendas Brasil da Delta Air Lines, destaca: “Este encontro reforça o compromisso da Delta com o mercado brasileiro e com nossos parceiros estratégicos. A colaboração com a LATAM tem sido essencial para expandirmos nossa presença e conectividade entre Brasil e Estados Unidos, sempre com foco na excelência operacional e na experiência do cliente. Ouvir diretamente nossos parceiros é fundamental para evoluirmos juntos e garantirmos que a Joint Venture continue sendo referência em conectividade nas Américas”.

‌



A JOINT VENTURE LATAM-DELTA

O acordo estratégico entre o grupo LATAM e a Delta Air Lines tem resultado em uma melhor conectividade, unindo os mais de 120 destinos sul-americanos atendidos pelo grupo LATAM aos mais de 200 destinos norte-americanos atendidos pela Delta. A partir da implementação de sua joint venture, em outubro de 2022, o grupo LATAM e a Delta Air Lines viram o seu número de passageiros transportados nos voos Brasil-EUA saltar de 797 mil (em 2022) para 2 milhões (em 2024), um crescimento de mais de 100%, segundo os dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Esses clientes viajaram nos mais de 11 mil voos operados de forma combinada nos dois anos de JV, completados em outubro passado, os quais percorreram quase 48 milhões de quilômetros, o que consolida a rede LATAM-Delta como a parceria de JV número 1 conectando as Américas do Sul e do Norte.

‌



No decorrer desse período, as empresas aéreas lançaram conjuntamente os voos regulares Rio de Janeiro-Atlanta (operado pela Delta) e São Paulo-Los Angeles (operado pela LATAM), além da segunda frequência diária São Paulo-Atlanta e a rota sazonal entre Rio de Janeiro e Nova York-JFK, ambas da Delta. A expansão reflete o interesse e a demanda por viagens entre Brasil e América do Norte, além de destacar o papel chave que o País desempenha dentro da JV, reforçando a importância estratégica do Brasil no mercado de aviação das Américas.

Além de oferecer uma rede ampla ao passageiro, Delta e LATAM também foram eficientes na operação de seus voos. As companhias figuram respectivamente em terceiro e quarto lugar em 2024 no ranking On-Time Performance (OTP) Review 2024 da consultoria Cirium, que aponta as companhias aéreas mais pontuais do mundo. O resultado oficial pode ser consultado aqui.

‌



Os clientes dos programas de fidelidade LATAM Pass e Delta SkyMiles podem acumular e resgatar pontos/milhas e usufruir de benefícios Elite recíprocos ao voar com a outra companhia aérea. Dependendo da categoria de membro do programa de passageiro frequente, os benefícios incluem:

Isenção da tarifa de seleção de assento nos voos da LATAM

Embarque prioritário

Assentos preferenciais

Check-in prioritário

Franquia adicional de bagagem

Gestão de bagagem prioritária

Verificação de segurança prioritária por meio do TSA



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.