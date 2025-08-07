LATAM e Fraport celebram expansão de operações em Porto Alegre Companhia ampliará em 46% o seu número de voos no estado no segundo semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2025 - 06h44 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h44 ) twitter

Encontro reuniu executivos da LATAM e da Fraport, além de agências e empresas da região, com foco nas conquistas recentes e nas perspectivas promissoras para o aeroporto Divulgação LATAM

Em um movimento estratégico para fortalecer a aviação no Sul do Brasil, a LATAM e a Fraport Brasil realizaram nesta terça-feira (5/8) um evento no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), celebrando a expansão da malha aérea e reiterando o compromisso com o crescimento econômico e da conectividade na capital gaúcha. O encontro reuniu executivos das duas empresas e parceiros estratégicos, com foco nas conquistas recentes e nas perspectivas promissoras para o aeroporto.

A programação incluiu um roadshow voltado ao time comercial e de vendas da LATAM Brasil, realizado no anfiteatro 14-Bis. A ação destacou os avanços operacionais da companhia, as melhorias de infraestrutura do aeroporto e a ampliação significativa da oferta de voos. Agentes de viagens, gestores e executivos do setor puderam conhecer em primeira mão os planos de expansão da LATAM, que incluem novas rotas e frequências ainda neste semestre.

“A parceria com a Fraport tem sido essencial para nosso crescimento no Rio Grande do Sul. Só neste segundo semestre, vamos ampliar em 46% o nosso volume de voos no estado, superando não somente o mesmo período de 2024, mas também o período anterior ao fechamento temporário do Salgado Filho. Nosso compromisso com a conectividade da região é firme: mais voos, mais destinos e mais oportunidades para os gaúchos”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A Fraport Brasil, por sua vez, apresentou os investimentos realizados no aeroporto e os avanços que têm contribuído para o aumento do fluxo de passageiros, impulsionando o turismo e os negócios locais. Executivos da LATAM Brasil também fizeram uma visita técnica a áreas operacionais estratégicas, aprofundando o alinhamento entre as empresas para os próximos passos.

‌



EXPANSÃO DA LATAM NO ESTADO

O bom desempenho da LATAM no Rio Grande do Sul reflete a retomada da demanda e o fortalecimento sustentável e contínuo da sua malha aérea. Entre julho e dezembro, a companhia ampliará de 157 para 230 o seu volume de voos semanais no estado.

‌



Entre os destaques estão as novas rotas Porto Alegre-Belo Horizonte (14 voos semanais), Porto Alegre-Florianópolis (7) e Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque (3). Além disso, haverá aumento nas frequências das rotas Porto Alegre-Curitiba (de 7 para 12 voos semanais), Porto Alegre-Galeão (de 17 para 28) e Porto Alegre-Brasília (de 14 para 21).

Graças ao investimento contínuo em pessoas, produtos, tecnologia, frota e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

‌



Atualmente, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos regulares para 56 aeroportos em todas as regiões do país. No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios para 90 destinos internacionais.

CAMPANHA DE MÍDIA LOCAL DESTACA CONECTIVIDADE DA LATAM

Em linha com seu compromisso com a reconstrução da malha aérea na região, a LATAM investiu em uma campanha de mídia com foco em Porto Alegre. A iniciativa, que teve início em julho e se estenderá por três meses, visa reforçar a forte conectividade da companhia no estado. A campanha destaca que a LATAM oferece mais de 60 voos diários partindo e chegando na capital gaúcha, conectando os passageiros a uma ampla variedade de destinos nacionais e internacionais. Com isso, a empresa reforça seu posicionamento como uma parceira estratégica na reconstrução e recuperação da região.

