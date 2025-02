LATAM é incluída no Sustainability Yearbook 2025 da Standard & Poor’s, reforçando sua posição como referência em sustentabilidade Estudo analisou mais de 7.690 empresas. No setor de aviação, apenas seis empresas conseguiram entrar no Sustainability Yearbook Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 17h18 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h18 ) twitter

LATAM: uma das empresas líderes em sustentabilidade no mundo Divulgação

O LATAM Airlines Group foi reconhecido como uma das empresas líderes em sustentabilidade no mundo, de acordo com o relatório anual da S&P Global, The Sustainability Yearbook. O relatório destaca as empresas que demonstraram um desempenho de alto nível na gestão de sustentabilidade, avaliadas com base em suas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Para ser listada no anuário, as empresas precisam obter uma pontuação dentro dos 15% mais bem avaliados do setor.

Na edição de 2025, a S&P Global analisou mais de 7.690 empresas, das quais 780 foram incluídas na publicação. No setor de aviação, apenas seis empresas conseguiram entrar no Sustainability Yearbook.Confira a lista completa das empresas incluídas aqui.

‌



Vale destacar que, recentemente, segundo os resultados da Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA – Corporate Sustainability Assessment) da mesma entidade, o LATAM Airlines Group foi posicionado como o grupo de companhias aéreas mais sustentável das Américas e o quinto mais sustentável do mundo.

Avanços no período

‌



Guiada por sua estratégia de sustentabilidade, a LATAM estabeleceu metas com foco em três pilares: Mudança Climática, Economia Circular e Valor Compartilhado. Entre os compromissos assumidos, destacam-se a meta de alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2050, eliminar os plásticos de uso único em suas operações, reduzir a zero o envio de resíduos para aterros sanitários e colaborar com as comunidades onde opera por meio do programa de transporte gratuito de passageiros e cargas, o “Avião Solidário”.

Nesse contexto, o Grupo LATAM já compensou mais de 1,9 milhão de toneladas de CO₂ desde 2020 e apoiou a conservação de mais de 300 mil hectares de savanas alagadas na Colômbia, um ecossistema estratégico devido à sua alta capacidade de absorção de CO₂. Além disso, reduziu em 97% o uso de plásticos descartáveis em suas operações, o que representa mais de 1.700 toneladas eliminadas.

‌



