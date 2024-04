LATAM e Zurich Airport Brasil celebram inauguração da rota Europa-Florianópolis para cargas

Alto contraste

A+

A-

Rota inédita facilita importação no Sul do Brasil de cargas provenientes da Europa (LATAM Brasil)

Teve início neste mês a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, operada pela afiliada de carga do grupo LATAM. Com decolagens de Amsterdam (Holanda) às segundas-feiras e de Bruxelas (Bélgica) às quintas-feiras, a operação é realizada em aeronaves cargueiras Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas por voo. A rota inédita facilita a importação no Sul do Brasil de cargas provenientes da Europa, tornando mais dinâmico o transporte, especialmente de fármacos, além de cargas gerais, automotivas e peças de reposição. Agora, 1,6 mil toneladas de cargas internacionais poderão ser transportadas por ano da Europa para Santa Catarina.

Para celebrar o pouso da aeronave da afiliada de carga do grupo LATAM proveniente da Europa, foi realizada nesta sexta-feira (26) a cerimônia de corte de fita no Floripa Airport. A celebração contou com a presença de autoridades como Jorginho Mello (Governador de Santa Catarina), Topázio Neto (Prefeito de Florianópolis) e Beto Martins (Secretário de Portos e Aeroportos de Santa Catarina), executivos de ambas as companhias, como Jorge Carretero, gerente de Vendas da LATAM Cargo na Europa e Ricardo Gesse, CEO Zurich Airport Brasil, além de entidades representativas da indústria.

“A inauguração desta rota cargueira inédita é mais uma porta que abrimos para o comércio do mundo com o Brasil. Temos ampliado cada vez mais a nossa conectividade e ter uma rota que oferecerá ainda mais eficiência e agilidade no transporte de cargas entre o mercado europeu com o Sul do Brasil reafirma o compromisso da LATAM com o País e de como a companhia está atenta ao mercado e disposta a investir de forma estratégica e sustentável”, afirma Jorge Carretero, gerente de Vendas da LATAM Cargo na Europa.

Na capital catarinense, vale lembrar, a LATAM Cargo Brasil ampliou em dezembro de 2023 de dois para três voos semanais a operação da sua rota cargueira Miami-Florianópolis inaugurada em 2020. Os voos são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras em aeronaves Boeing 767-300F com capacidade para mais de 50 toneladas.

Publicidade

“Estamos investindo R$9 milhões para ampliar a capacidade do nosso Terminal Internacional de Cargas em 400% para atender a alta demanda. Iniciamos o ano registrando os melhores números da história do terminal que se tornou o número um em peso movimentado de Santa Catarina. A LATAM Cargo é nossa parceira desde o início deste crescimento, com a primeira rota internacional cargueira da história de Santa Catarina ligando Miami a Floripa, inaugurada em 2020 e agora, mais uma vez, está ao nosso lado na rota inédita para Europa” afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Sobre o Grupo LATAM

Publicidade

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

Publicidade

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.