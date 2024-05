LATAM embarca 51 toneladas de ajuda humanitária e realiza o maior voo cargueiro na Base Aérea de Canoas Em operação conjunta do programa Avião Solidário com o Ministério da Defesa do Brasil, Boeing 767 da LATAM Cargo pousou no destino nesta quinta-feira (16) com doações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Alto contraste

A+

A-

LATAM: 51 toneladas de ajuda humanitária no Boeing 767 (LATAM Cargo)

A LATAM realizou na tarde desta quinta-feira (16/5) o maior transporte cargueiro de uma empresa aérea na Base Aérea de Canoas (RS). Em operação conjunta do programa Avião Solidário com o Ministério da Defesa do Brasil, o Boeing 767 da LATAM Cargo operou o voo especial e gratuito na rota a partir da Base Aérea de Guarulhos. A bordo, uma carga de 51 toneladas de doações de cestas básicas, água, colchões e cobertores, entre outros itens, arrecadados por empresas, cidadãos e instituições do terceiro setor em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O voo com 2 horas de duração reduziu em 1 dia o tempo de deslocamento da carga entre as duas cidades na comparação com um transporte rodoviário. Agora, o programa Avião Solidário da LATAM já soma um total de 84 toneladas de ajuda humanitária e 28 voluntários (médicos, veterinários, enfermeiros e militares) enviados gratuitamente para o Rio Grande do Sul desde 9 de maio de 2024, tanto em voos de passageiros para aeroportos da região Sul quanto em voos especiais inéditos da LATAM para a Base Aérea de Canoas.

A LATAM também está transportando gratuitamente para as Bases Aéreas de Guarulhos (SP) e Brasília (DF) demais doações que o Governo Federal coleta até 20 de maio nos quartéis das Forças Armadas, unidades dos Bombeiros e agências dos Correios. A partir de Guarulhos e Brasília, o Ministério da Defesa realiza outros voos humanitários para levar essas doações à Base Aérea de Canoas.

Adicionalmente, a LATAM também tem atuado gratuitamente no transporte de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil: Movimento União BR, CVC e Governo do Estado de Santa Catarina.

Publicidade

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal (mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020). O programa coloca a conectividade da LATAM à serviço da sociedade brasileira em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes.

MALHA AÉREA EMERGENCIAL NA REGIÃO SUL

Publicidade

A LATAM opera de 10 a 31 de maio de 2024 um total de 126 voos extras entre São Paulo (SP) e os aeroportos de Jaguaruna (SC), Florianópolis (SC) e Caxias do Sul (RS). A medida foi tomada para manter Porto Alegre (RS) e a sua região metropolitana conectada com o restante do Brasil e atendida em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas por meio de aeroportos próximos.

SUSPENSÃO DE VENDAS EM PORTO ALEGRE

Publicidade

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a LATAM suspendeu temporariamente e em caráter emergencial a comercialização de todos os bilhetes que tenham como origem ou destino o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O aeroporto está inoperante devido aos impactos das enchentes no estado e a LATAM comunicará publicamente assim que retomar as vendas de passagens de/para a localidade.

FLEXIBILIZAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA O CLIENTE

Todos os passageiros da LATAM com voos programados de/para Porto Alegre (POA) até 31 de julho podem alterar a sua viagem sem custos. A companhia solicita que o cliente nestas condições dê preferência para alterar a sua viagem de forma online. Basta acessar diretamente a seção Minhas Viagens do site latam.com . Nesta seção, o cliente pode alterar sem custos a sua passagem originalmente de/para Porto Alegre (POA) para uma nova viagem de/para Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Florianópolis (FLN), Jaguaruna (JJG) ou Navegantes (NVT). Se preferir, pode solicitar o reembolso integral do valor pago pelo bilhete.

Já o cliente com viagem programada de/para Caxias do Sul (CXJ) ou Passo Fundo (PFB), deve conferir o Status do Voo antes de se dirigir ao aeroporto de embarque. A operação nesses dois destinos permanece normal até o momento.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.