LATAM estende rota Fortaleza-Lisboa até março de 2026 com 3 voos semanais Alto desempenho da rota, com ocupação média de 82%, leva companhia a manter e ampliar operação Brasil-Europa no Ceará Luiz Fara Monteiro 07/07/2025 - 11h47

Ampliação de voos na rota Fortaleza-Lisboa Divulgação LATAM

A LATAM Airlines Brasil vai estender de 27 de outubro deste ano a 26 de março de 2026 sua rota sazonal entre Fortaleza e Lisboa, ampliando a operação de 1 para 3 voos semanais, sempre às segundas, terças e quintas-feiras. O voo continuará sendo operado com aeronaves Boeing 787, com capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy.

Inicialmente prevista para operar apenas entre abril e outubro deste ano, a rota registra ocupação média de 82% e foi prorrogada justamente pela forte aceitação dos clientes.

Com a decisão de priorizar Fortaleza-Lisboa, a LATAM suspenderá temporariamente a rota Fortaleza-Miami entre 27 de outubro de 2025 e 26 de março de 2026.

“Fortaleza-Lisboa é um voo que conecta o Brasil à Europa em apenas 7h30. Temos consciência da importância dessa operação para o Ceará e o Brasil. Por isso, é nosso compromisso estar sempre atentos às oportunidades para expandirmos a nossa rede de forma estratégica e sustentável”, afirma Eduardo Macedo, head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

‌



O aumento da quantidade de voos permite ainda à LATAM Cargo ampliar as opções de embarque ao longo da semana, oferecendo mais flexibilidade e agilidade no transporte de cargas perecíveis de Fortaleza para o mercado europeu. Essa expansão não significa apenas maior capacidade, mas também um serviço mais eficiente e adaptado às necessidades de seus clientes cargueiros. Nos três primeiros meses de operação, vale destacar, a LATAM Cargo já movimentou mais de 230 toneladas de frutas, sendo o mamão a mais transportada nesse período.

A LATAM E O CEARÁ

‌



Atualmente, a LATAM é a maior operadora do aeroporto de Fortaleza (CE), com cerca de 200 voos por semana na localidade. Adicionalmente, opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana), Fortaleza-Juazeiro do Norte (7 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana). Na operação internacional, além de Fortaleza-Lisboa, a companhia opera ainda a rota Fortaleza-Santiago, inaugurada em 2024.

A LATAM E O BRASIL

‌



Graças ao investimento contínuo em pessoas, produtos, tecnologia, frota e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Atualmente, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. Somente em 2025, já inaugurou 4 novas rotas nacionais e adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado doméstico.

No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 destinos fora do país. Em 2025, já adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado internacional.

A expansão da malha internacional da LATAM também é fruto da sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com foco em ampliar a conectividade internacional do Brasil e promover os destinos turísticos nacionais nos mercados de origem dos voos operados pela companhia.

