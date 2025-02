LATAM fecha acordo com GRU Airport para construir a maior sala VIP da América Latina Companhia investirá R$ 115 milhões na construção do novo LATAM Lounge São Paulo no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/02/2025 - 19h18 (Atualizado em 05/02/2025 - 19h18 ) twitter

Novos lounges da LATAM abraçarão de forma sustentável a cultura do país, promete a companhia

A LATAM Airlines Brasil e a GRU Airport acabam de receber da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) a aprovação para o seu contrato de construção do novo LATAM Lounge São Paulo. Como parte de suas iniciativas para oferecer a melhor experiência de viagem ao passageiro, a companhia investirá R$115 milhões na nova estrutura no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos (São Paulo), em obra que deve ser iniciada em abril de 2025. Com 4,7 mil metros quadrados, o investimento fará com que a companhia passe a contar com a maior sala VIP da América Latina em um aeroporto absolutamente estratégico por ser um de seus principais hubs (centro de conexões) na região.

O novo LATAM Lounge São Paulo adotará o novo conceito da empresa aérea para as suas salas, estreado no aeroporto de Santiago (Chile), em 2022. Na prática, são espaços mais modernos e confortáveis, que abraçam de forma sustentável a cultura, alimentação, hospitalidade e elementos do país em que estão instalados. Além disso, têm compromisso com o desenvolvimento dos talentos e das matérias-primas da América do Sul. Nos próximos anos, a LATAM também prevê abrir novos lounges com esse conceito nos aeroportos de Lima (Peru) e Miami (Estados Unidos).

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM, o novo espaço posiciona a LATAM como referência mundial em experiência ao passageiro. “Buscamos constantemente redefinir a experiência de viagem. Nossos lounges já são reconhecidos globalmente pelo design inovador, serviço de excelência e conforto diferenciado. Com esse investimento estratégico em Guarulhos, reforçamos nosso compromisso em oferecer um espaço que eleve cada jornada, proporcionando aos nossos clientes um ambiente sofisticado, acolhedor e representativo da América do Sul. Esse é mais um passo para consolidar a LATAM como referência mundial em hospitalidade e experiência premium.

”, explica o executivo.

“A nova sala VIP da LATAM é um ótimo exemplo de como a parceria entre a GRU Airport e companhias aéreas pode transformar a experiência do passageiro. Estamos empolgados com esse novo espaço, que certamente vai elevar o nível de conforto e conveniência para quem passa por aqui. Parabenizamos a LATAM por mais esse investimento e por ser uma parceira fundamental no nosso compromisso de tornar o aeroporto cada vez mais conectado e inovador”, comenta Marcus Rosa, Diretor Comercial de GRU Airport.

Os lounges da LATAM estão disponíveis para os clientes LATAM Pass das categorias Black Signature, Black e Platinum, além dos passageiros com bilhetes internacionais para voos em cabine Premium.

Em breve, a companhia divulgará os detalhes do projeto para o novo LATAM Lounge São Paulo e o cronograma definitivo das obras.

LATAM É A COMPANHIA QUE MAIS TRANSPORTA PASSAGEIROS EM GUARULHOS

A LATAM finalizou 2024 com cerca de 49% da operação total do Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo), onde operou 26 mil voos internacionais na localidade, um total de 5,8 milhões de passageiros transportados. Na série histórica de dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) desde o ano 2000, este é o ano em que a LATAM mais transportou passageiros internacionais no aeroporto. O número é 5% superior ao registrado em 2019, antes da pandemia.

A LATAM possui no aeroporto de Guarulhos seu maior hub de conexões, onde são realizados mais de 1,3 mil voos semanais para 46 destinos domésticos e 24 internacionais. Apenas na operação internacional são realizados cerca de 260 voos por semana pela companhia em Guarulhos.

REFERÊNCIA MUNDIAL EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo LATAM foi reconhecido com a classificação máxima na categoria de companhias aéreas globais do Ranking APEX 2025 , o “Five Star Global Airline”. Os passageiros destacaram a companhia entre um milhão de voos e mais de 600 companhias aéreas, considerando diferentes aspectos como a comodidade dos assentos, serviço de cabine, entretenimento a bordo, gastronomia, salas de aeroporto (salões VIP), conexão Wi-Fi, entre outros.

A LATAM também foi eleita em 2024, pelo quinto ano consecutivo, como Melhor Companhia Aérea da América do Sul. O título foi concedido pela 25ª edição do World Airline Awards da Skytrax , também conhecido como o “Oscar da Aviação”. Passageiros de todo o mundo participam anualmente de pesquisa para conferir sua satisfação referente às companhias aéreas. Além do destaque como melhor aérea, a LATAM também teve seus funcionários reconhecidos como Melhor Staff de Companhia Aérea da América do Sul pelo terceiro ano consecutivo.

Além disso, a companhia também foi reconhecida em 2024 como “Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024” (em inglês, South America’s Leading Airline) por sua constante renovação de cabines, incorporação de tecnologias em toda a experiência de viagem e proposta gastronômica no World Travel Awards , também conhecido como o Oscar da indústria de viagens.

As conquistas se somam a outras recentes, como o reconhecimento à LATAM pelo terceiro ano consecutivo com o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentos e Bebidas a Bordo” no APEX Best In Airline Awards ; por “Inovação em Catering do Ano”, “Melhor Sustentabilidade a Bordo” e “Melhor Entretenimento a Bordo” no Onboard Hospitality ; como Melhor Serviço de Alimentação por uma Transportadora para a América do Sul em 2024 (em inglês, Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024) pelo quinto ano na PAX International Magazine ; e como companhia aérea do ano no quesito design (em inglês, Design Airline of the year South América 2024) no The Design Air Awards 2024 , que considerou, inclusive, o design do lounge de Santiago para conceder a premiação.

Sobre o Grupo LATAMA LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

