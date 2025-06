LATAM ganha “Oscar da Aviação” pelo sexto ano consecutivo Mais de 22 milhões de pessoas de 100 nacionalidades reconheceram a companhia aérea em duas categorias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/06/2025 - 01h21 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h21 ) twitter

O Vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM, Paulo Miranda, recebeu os prêmios com executivos e tripulação da companhia Divulgação LATAM

Este ano, a Skytrax celebrou a 26ª edição do World Airline Awards em Paris, conhecido como o “Oscar da indústria aeronáutica”, com a participação anual de passageiros do mundo todo na maior pesquisa de satisfação com companhias aéreas. Mais uma vez, com o voto de mais de 22 milhões de pessoas de 100 nacionalidades, a LATAM foi reconhecida em duas categorias: Melhor Companhia Aérea da América do Sul, pela sexta vez consecutiva; e Melhor Staff de Companhia Aérea na América do Sul, pelo quarto ano seguido.

“O reconhecimento das melhorias na experiência LATAM por parte dos nossos clientes é motivo de imenso orgulho para nós. Essa conquista reforça a confiança dos nossos passageiros e celebra o esforço de todos os colaboradores do grupo, que, com carinho e dedicação, elevam o padrão de cada viagem. Continuamos aperfeiçoando a experiência de voar, com uma excelência crescente e o compromisso constante de ir além”, afirmou Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines.

Esses reconhecimentos são baseados nas propostas de valor implementadas pela companhia, entre as quais se destacam a nova cabine Premium Business, com portas deslizantes estilo suíte – únicas na América do Sul –, assentos full-flat e telas HD de 18”; e a cabine Premium Economy, com assento central bloqueado, mais espaço e um serviço de bordo superior, além de filas prioritárias para os passageiros nos aeroportos.

A conectividade também foi um ponto-chave para esses prêmios, com destaque para o Wi-Fi a bordo, disponível em cerca de 90% da frota de aviões de corredor único no Chile e em 100% desse mesmo modelo no Brasil. Quanto à experiência do cliente, foi reconhecida a proposta gastronômica de colaboração com chefs brasileiras e peruanas, que criaram pratos para os programas “Sabores que Transportam” e “Sabor à Brasileira”.

‌



O Signature Lounge de Santiago, o maior da América do Sul, também foi motivo de reconhecimento, oferecendo uma experiência premium mesmo antes do voo, especialmente graças ao LATAM Signature Check-In, também disponível em São Paulo, Brasil.

“Estamos muito satisfeitos em conceder à LATAM Airlines os prêmios de Melhor Companhia Aérea da América do Sul e Melhor Atendimento de Staff de Companhia Aérea na América do Sul. Esses reconhecimentos refletem o respeito que a LATAM conquistou pela forma como entrega seu serviço e se relaciona com seus clientes”, afirmou Edward Plaisted, CEO da Skytrax.

‌



Esses prêmios somam-se a outro reconhecimento recebido pelo Grupo LATAM há alguns dias, no APEX Best Awards 2025, no qual venceu na categoria de “Melhor Companhia Aérea da América do Sul”, pelas suas recentes cabines Premium Business, Wi-Fi a bordo, entre outras inovações associadas ao alto padrão de qualidade para os passageiros.

‌



