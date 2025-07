LATAM implementa software de monitoramento com potencial para reduzir quase 8 mil toneladas de CO2 por ano Ferramenta, aplicada em mais de 340 aeronaves, permite economia de 7 quilos de combustível, representando US$ 2,5 milhões em economia de combustível por ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iniciativa fortalece programa que busca melhorar eficiência operacional e redução das emissões de gases de efeito estufa Divulgação LATAM

O grupo LATAM acaba de anunciar que integrou à sua frota inteira o software Aircraft Performance Monitoring (APM), desenvolvido pela empresa europeia Storkjet, com o objetivo de continuar avançando na eficiência operacional e na redução do uso de combustível.

A ferramenta permite comparar o desempenho real de voo de cada aeronave com o seu rendimento original de fábrica, ajustando o planejamento e a execução do voo para refletir o comportamento atual do avião. Isso é fundamental porque, com o tempo, a aeronave vai perdendo eficiência e seu desempenho real muda. O computador de bordo realiza todos os cálculos considerando o modelo de desempenho de fábrica, no entanto, o APM permite ajustes tanto no planejamento quanto na execução do voo, para que todas as estimativas e decisões sejam tomadas de forma mais precisa. Isso reduz o consumo de combustível e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa. Em outras palavras: isso permite que o avião voe de maneira mais precisa e eficiente, de acordo com seu estado real, e não como se fosse novo.

Uma funcionalidade importante do sistema é analisar e controlar o desempenho real de cada aeronave, permitindo quantificar com grande precisão quanto combustível a mais ela precisa em comparação com quando era nova. Esse monitoramento de desempenho possibilita aprimorar e identificar tarefas de manutenção que aumentam a eficiência do avião, como a lavagem de motores ou da fuselagem, ou o alinhamento de diferentes superfícies de controle.

Outra funcionalidade que gera um impacto importante na eficiência é o Idle Factor, aplicado exclusivamente à frota Airbus, que permite ajustar o ponto ideal para iniciar a descida do avião. O software compara o empuxo atual com o de fábrica e ajusta os cálculos do computador da aeronave para que essa fase seja realizada com a menor resistência aerodinâmica e o mínimo uso dos motores. Esse ajuste possibilita que a descida seja feita de forma mais suave e eficiente, utilizando menos motor e combustível.

‌



A implementação deste sistema permite à LATAM uma economia estimada de US$ 2,5 milhões em combustível por ano, o que equivale a evitar a emissão de aproximadamente 7.900 toneladas de CO2 anualmente. Além disso, fornece novas informações que possibilitarão identificar novas oportunidades de eficiência.

“Sabemos que a sustentabilidade se constrói no dia a dia, com ações concretas. A incorporação deste software é uma demonstração de como a tecnologia e a inovação podem nos ajudar a ser mais eficientes em cada voo, otimizando recursos e reduzindo nossas emissões de gases de efeito estufa. Esse tipo de ferramenta nos permite continuar avançando com responsabilidade rumo a uma aviação mais sustentável”, afirma Stephano Gachet, gerente de Abastecimento e Combustível do grupo LATAM e líder do programa Fuel Efficiency.

‌



Esta iniciativa reforça o programa Fuel Efficiency, lançado em 2010 pelo grupo LATAM e que já permitiu melhorar sua eficiência em 6,5%, evitando o consumo de mais de 2 milhões de barris de combustível de aviação por ano e a emissão de mais de 5,6 milhões de toneladas de CO2. Esse valor equivale ao que a LATAM gera em suas operações aéreas no Equador, Colômbia e Chile em aproximadamente um ano, ou quase metade das emissões de escopo 1 do grupo LATAM no mesmo período.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.