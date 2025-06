LATAM inaugura duas novas rotas Brasil–Argentina com 90% de ocupação média Primeiros voos das rotas Rio de Janeiro/Galeão–Buenos Aires/Ezeiza e São Paulo/Guarulhos–Bariloche decolaram nesta segunda-feira (23/6) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 20h22 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h22 ) twitter

Tripulação e executivos da LATAM e do GRU Airport inauguram rota São Paulo - Bariloche Divulgação LATAM

A LATAM inaugurou nesta segunda-feira (23/6) duas novas rotas internacionais entre Brasil e Argentina: Rio de Janeiro/Galeão–Buenos Aires/Ezeiza e São Paulo/Guarulhos–Bariloche. Com ocupação média de 90%, ambos os voos iniciais reforçam o momento aquecido do turismo entre os dois países e a relevância estratégica da conectividade aérea na América do Sul.

O voo inaugural da rota Guarulhos–Bariloche, voltada à temporada de inverno na Argentina, contou com cerimônia de corte de fita no aeroporto antes do embarque e com a presença de Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, e Cláudio Ferreira, diretor de Clientes e Novos Negócios da GRU Airport. A operação é sazonal, com voos diários programados até 31 de agosto.

Já a rota regular Rio de Janeiro–Buenos Aires teve início já com voos diários, e sua operação segue, a princípio, até março de 2026.

“A forte demanda observada no fluxo entre Brasil e Argentina reforça a relevância estratégica dessas conexões em nossa malha aérea. Este sucesso inicial comprova o compromisso contínuo da LATAM em aprimorar a conectividade regional na América do Sul, respondendo às necessidades do mercado e fortalecendo os laços turísticos e comerciais entre o Brasil e países vizinhos. Seguimos dedicados em oferecer um serviço de excelência, com foco na eficiência e na satisfação de nossos passageiros”, destaca Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

“A nova rota para Bariloche reforça o papel estratégico do GRU Airport nas conexões internacionais. Durante o inverno, Bariloche é um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros, e a retomada dessa operação direta amplia a conectividade e oferece mais conveniência aos passageiros. A LATAM, uma grande parceira do GRU Airport, tem papel fundamental nessa retomada. Seguimos trabalhando para diversificar a malha e impulsionar o turismo entre Brasil e Argentina”, comenta Claudio Ferreira, diretor de Clientes e Novos Negócios do GRU Airport.

Além das rotas inauguradas, a LATAM anunciou que iniciará ainda em 2025 mais quatro rotas com voos diretos entre os dois países: Guarulhos–Córdoba, Guarulhos–Rosário, Florianópolis–Buenos Aires/Ezeiza e Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque. Com os lançamentos, a companhia chegará a 7 rotas diretas entre Brasil e Argentina no início de 2026.

Ainda, ampliando a conectividade na América do Sul, a LATAM e a Aerolíneas Argentinas iniciaram neste ano acordos de codeshare, permitindo que as respectivas companhias aéreas vendam passagens para voos domésticos uma da outra, desde que os passageiros estejam em conexão com um voo internacional. Os acordos oferecem aos clientes acesso a mais de 100 destinos conectados dentro da América do Sul, incluindo rotas domésticas na Argentina, Brasil, Colômbia e Peru.

A LATAM E O BRASIL

Graças ao investimento contínuo em pessoas, produtos, tecnologia, frota e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Atualmente, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. Somente em 2025, já inaugurou 4 novas rotas nacionais e adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado doméstico.

No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 destinos fora do país. Em 2025, já adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado internacional.

A expansão da malha internacional da LATAM também é fruto da sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com foco em ampliar a conectividade internacional do Brasil e promover os destinos turísticos nacionais nos mercados de origem dos voos operados pela companhia.

