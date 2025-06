LATAM inaugura Fortaleza-Juazeiro do Norte com 95% de ocupação Nova rota liga capital cearense ao Cariri e fortalece a malha aérea regional do Nordeste Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h19 ) twitter

Tripulação do voo inaugural Fortaleza-Juazeiro do Norte da LATAM que decolou nesta segunda, 23 de junho Divulgação LATAM

A LATAM inaugurou nesta segunda-feira (23/6) a sua nova rota Fortaleza-Juazeiro do Norte, com 95% de ocupação no voo inaugural. A operação reforça o compromisso da companhia com a conectividade regional e atende à crescente demanda por viagens aéreas na região do Cariri, no sul do Ceará.

A rota é operada com aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 180 passageiros. Inicialmente, serão voos diários durante a alta temporada, passando a quatro voos semanais a partir de agosto – às terças, quintas, sábados e domingos. A rota, inicialmente prevista até outubro, seguirá regular na operação da companhia sem data de término.

"Juazeiro do Norte, como centro comercial e de serviços, destaca-se por atrair milhares de visitantes anualmente, seja pelo turismo ou por atividades de negócios. Esta rota direta para Fortaleza facilitará o acesso à cidade, consolidando Juazeiro do Norte como um ponto logístico estratégico, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico do Ceará e do Nordeste. A LATAM está comprometida em seguir investindo no Ceará e em elevar a experiência de viagem dos passageiros na região“, comenta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

A LATAM E O CEARÁ

Com este lançamento, a LATAM fortalece sua presença no Nordeste e consolida sua posição como a companhia aérea que mais investe no Ceará e em todo o Brasil. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento econômico e turístico da região, ampliando o acesso aéreo a um dos principais polos religiosos e culturais do país.

Atualmente, a LATAM é a maior operadora do aeroporto de Fortaleza, conectando a capital cearense a 13 aeroportos brasileiros com mais de 150 voos semanais (entre pousos e decolagens). Além da nova rota, a companhia já opera os voos Juazeiro do Norte–Guarulhos e Jericoacoara–Guarulhos, ambos com cerca de 10 frequências semanais.

No mercado internacional, a LATAM oferece duas rotas a partir da capital cearense: Fortaleza–Miami (2 voos semanais) e Fortaleza–Lisboa (rota sazonal até 20 de outubro). Este último é o primeiro voo direto da LATAM entre o Nordeste e a Europa desde 2009.

A LATAM E O BRASILGraças ao investimento contínuo em pessoas, produtos, tecnologia, frota e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Atualmente, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. Somente em 2025, já inaugurou 4 novas rotas nacionais e adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado doméstico.

No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 destinos fora do país. Em 2025, já adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado internacional.

A expansão da malha internacional da LATAM também é fruto da sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com foco em ampliar a conectividade internacional do Brasil e promover os destinos turísticos nacionais nos mercados de origem dos voos operados pela companhia.

