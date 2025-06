LATAM inaugura voo direto entre Congonhas e Aracaju com 87% de ocupação Operação programada para a alta temporada de julho será realizada até 10 de agosto com dois voos semanais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 17h51 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h51 ) twitter

Nova rota sazonal entre São Paulo/Congonhas (CGH) e Aracaju (AJU) Divulgação LATAM

A LATAM inaugurou no último sábado (28/6) a sua nova rota sazonal entre São Paulo/Congonhas (CGH) e Aracaju (AJU), com 87% de ocupação no voo inaugural. A operação, programada para a alta temporada de julho, será realizada até 10 de agosto com dois voos semanais: aos sábados (decolando de Congonhas às 9h) e aos domingos (às 7h).

Operada com aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 180 passageiros, a nova rota reforça a conectividade entre o Sudeste e o Nordeste, facilitando o acesso de turistas ao estado de Sergipe durante o período de férias escolares.

“A nova rota sazonal Aracaju–São Paulo/Congonhas é um movimento estratégico para a LATAM, reforçando nosso compromisso com a conectividade regional e o fomento ao turismo doméstico no Brasil. Aracaju é um destino conhecido por suas incríveis praias e por sua arquitetura histórica, e estamos satisfeitos em concentrar nossos esforços para levar mais turistas a conhecerem esses atrativos”, afirma Eduardo Macedo, head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

“Os voos extras e diretos entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Aracaju são mais um passo importante para ampliar a malha aérea em Sergipe. Foi graças aos constantes diálogos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, com as companhias aéreas, entre elas, a Latam, que foram disponibilizados voos extras na alta temporada, compreendendo o período de férias e, em especial, o que coincide com a Vila do Forró, na Orla da Atalaia. Assim, com operações adicionais, teremos a chegada de mais turistas ao estado. Isso será fundamental para aumentar a ocupação hoteleira e aquecer segmentos, como comércio, bares e restaurantes, entre outros, fortalecendo nossa economia com a geração de emprego e renda”, Marcos Franco, secretário de Estado do Turismo de Sergipe.

