LATAM inicia voo para Bonito e amplia o acesso ao ecoturismo do Mato Grosso do Sul Aérea alcança 57 aeroportos no país com a nova rota, que levará mais turistas ao destino mundialmente conhecido pela natureza exuberante Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h32 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tripulação do voo inaugural São Paulo/Guarulhos-Bonito e convidados Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil inaugurou nesta quarta-feira (3 de setembro) sua nova rota São Paulo/Guarulhos–Bonito. A operação chega para facilitar o acesso à cidade localizada na Serra da Bodoquena, conhecida como a capital nacional do ecoturismo, com rios cristalinos, cavernas, cachoeiras e diversas opções de trilhas e passeios na natureza.

A rota é operada com aeronaves da família Airbus A320 (modelos A319 e A320), com capacidade para até 174 passageiros. Os voos acontecem às quartas e sábados, saindo de Guarulhos às 16h40, com duração aproximada de 2h10. No sentido inverso, partem de Bonito às 18h30.

Estiveram presentes na inauguração no Aeroporto de Bonito: Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil; Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur/MS; osmail Rodrigues, prefeito de Bonito; Juliane Salvadori, vice-prefeita de Bonito; e Fábio Montanheiro, representante da Embratur.

“Aumentar a conectividade do Mato Grosso do Sul é fundamental para o turismo e a economia local. A LATAM tem enorme satisfação em contribuir com novas rotas aéreas para o estado. Atualmente, já oferecemos voos diretos de Campo Grande para Congonhas, Guarulhos e Brasília, e estas novas operações otimizam ainda mais o acesso às principais cidades do interior do estado“, comenta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

‌



Além da rota para Bonito, a companhia inaugura na próxima segunda-feira (8 de setembro) a rota São Paulo/Guarulhos–Dourados, com três frequências semanais (segunda, quinta e sexta), saindo de Guarulhos às 7h45.

“Esse voo para Bonito é uma notícia muito boa para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Ligar um dos principais destinos ecoturísticos do país ao maior aeroporto da América Latina conecta ainda mais nosso Estado ao mundo. Isso é resultado de uma efetiva política de crescimento sustentável, propiciando ao mundo corporativo um ambiente de desenvolvimento e de negócios que possibilitam, como no caso da Latam agora, ampliarem presença no Mato Grosso do Sul”, disse o governador Eduardo Riedel.

‌



De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, “essa nova rota impulsiona também o turismo internacional para Bonito e amplia possibilidades na promoção deste destino, pois o conecta a uma das principais entradas de visitantes estrangeiros no Brasil. Com mais este novo voo inaugurado, a LATAM reforça a parceria para ampliarmos a conectividade do nosso país e nos tornarmos ainda mais competitivos nesse disputado mercado do turismo internacional. O nosso objetivo é fazer crescer, de forma sustentável, o fluxo de turistas estrangeiros, movimentar a nossa economia e fazer com que mais empregos e renda sejam gerados neste setor”.

EXPANSÃO HISTÓRICA NO BRASIL EM 2025

‌



Com a inauguração de suas operações em Bonito (MS), a LATAM alcançou o seu recorde de 57 aeroportos em todo o país – número que pode chegar a 60 até dezembro.

No primeiro semestre de 2025, a companhia ampliou em 8,5% a sua oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%. Já inaugurou 8 novas rotas, incluindo 5 bases (Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas e Bonito).

No mercado internacional, mantém a liderança no Brasil com voos próprios do país para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta. Entre as novidades estão rotas já inauguradas - Fortaleza–Lisboa e Rio–Buenos Aires -, além de lançamentos já anunciados como Florianópolis–Lima e Guarulhos–Córdoba.

Com 167 aeronaves no Brasil, a companhia segue modernizando sua frota e ampliando a conectividade de forma sustentável, com um histórico de alta pontualidade e baixos índices de cancelamento de voos.

De acordo com a ANAC, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021 e, pelo segundo ano consecutivo, é a preferida dos viajantes corporativos no país, segundo a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.