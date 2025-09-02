LATAM inicia voos diretamente de Porto Alegre para Argentina, Santa Catarina e Minas Gerais Novas operações ligam rapidamente a capital gaúcha a Buenos Aires, Florianópolis e Belo Horizonte, reforçando a conectividade de passageiros e carga na região Sul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2025 - 17h41 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h41 ) twitter

Corte de fitas da nova rota Porto Alegre-Buenos Aires no Aeroporto Salgado Filho Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil, companhia aérea que mais investe em voos, assentos e serviços aéreos no país, inaugurou nesta semana três novas rotas partindo de Porto Alegre. Na segunda-feira (1º de setembro) foram lançadas as operações diretas para Florianópolis e Belo Horizonte/Confins, enquanto na terça-feira (2 de setembro) estreou a rota internacional da capital gaúcha para Buenos Aires/Aeroparque.

Para marcar o início dos voos para Buenos Aires, foi realizada uma cerimônia de inauguração no Aeroporto Salgado Filho, com a presença de Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, além de autoridades e representantes de órgãos de turismo locais.

“A LATAM reforça seu compromisso com o Rio Grande do Sul ao investir em mais opções de conectividade, oferecendo aos passageiros maior conveniência e oportunidades de viagens. As três novas rotas aproximam Porto Alegre de importantes destinos nacionais, como Florianópolis e Belo Horizonte, e de um mercado internacional relevante, como Buenos Aires”, afirma Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

“Essas novas rotas representam não apenas mais conectividade para passageiros e cargas, mas também novas oportunidades para o turismo, para os negócios e para a economia gaúcha. A decisão da companhia demonstra confiança na direção que temos dado para o desenvolvimento do Estado e, sobretudo, na reconstrução e preparação do futuro com o Plano Rio Grande. Nosso governo tem atuado ativamente para viabilizar investimentos como este, inclusive com medidas de incentivo como o decreto de junho de 2025, que reduziu a base de cálculo e isentou operações com querosene de aviação. É assim, com parcerias e trabalho consistente, que estamos colocando o Rio Grande do Sul em um novo patamar de competitividade e integração com o Brasil e o mundo”, afirma o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

‌



“As novas rotas de voos representam um importante vetor de desenvolvimento econômico. Elas ampliam a conectividade, aproximam mercados, reduzem custos logísticos e facilitam o fluxo de pessoas, negócios e investimentos. Além de impulsionar o turismo, fortalecem setores produtivos, geram empregos e promovem maior competitividade para as regiões, integrando o Brasil e o mundo em um ambiente de mais oportunidades e crescimento”, comenta o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo.

“A ampliação da malha aérea é estratégica para o desenvolvimento do turismo e da economia gaúcha. Cada nova rota representa mais do que um voo: é mais emprego, mais investimento e mais turistas conhecendo nossos destinos. A ligação direta entre Porto Alegre e Buenos Aires fortalece nossa conexão com um dos principais mercados emissores da América do Sul, aproxima ainda mais o Rio Grande do Sul da Argentina e do mundo e consolida o estado como um destino competitivo e integrado. Essa conquista reforça nossa vocação de ser porta de entrada para os países vizinhos e abre novas oportunidades de negócios, cultura e cooperação internacional”, comenta o Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini.

‌



“A gente vê com muita alegria essa abertura de voos direto de Porto Alegre para Buenos Aires, Florianópolis e Belo Horizonte. Estamos realizando um intenso trabalho para consagrar a capital gaúcha também como um destino turístico do Rio Grande do Sul.

Acreditamos que ter essas linhas diretas, sem precisar passar por São Paulo ou por qualquer outra cidade, vai contribuir muito para o desenvolvimento do turismo da capital gaúcha. Nós pretendemos, com isso, atrair visitantes para Porto Alegre para que eles possam conhecer melhor nossa cidade e nosso estado, proporcionando um verdadeiro intercâmbio de trocas culturais, históricas, gastronômicas e econômicas”, destaca a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth.

‌



Segundo Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, a expansão realizada pela LATAM é resultado de uma sólida parceria entre o aeroporto e a companhia. “A ampliação reforça nosso compromisso com a conectividade, oferecendo cada vez mais opções aos passageiros. Trabalhamos para garantir uma infraestrutura eficiente e segura, que contribui para a mobilidade e para o fortalecimento da economia gaúcha”, pontua Andreea.

Com investimentos contínuos em pessoas, frota, tecnologia e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Atualmente, a companhia opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 56 aeroportos nacionais e 90 destinos internacionais, oferecendo aos passageiros ampla rede de conexões.

A expansão internacional da LATAM também é fruto da parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com o objetivo de promover destinos turísticos brasileiros e ampliar a conectividade global do país. “A LATAM é parceira do turismo brasileiro, e a ampliação das rotas que conectam o Brasil à Europa e às Américas está alinhada com ações da Embratur, garantindo que o aumento de voos gere mais turistas internacionais em nosso país”, afirma Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Confira abaixo os detalhes das novas rotas da LATAM no Rio Grande do Sul:

Porto Alegre – Belo Horizonte/Confins

Aeronave: Airbus A320, capacidade para 176 passageiros

Frequência: 2 voos diários

Horários: Porto Alegre 4h50 e 17h25 / Belo Horizonte 7h45 e 20h30

Duração aproximada: 2h10

Porto Alegre – Florianópolis

Aeronave: Airbus A319, capacidade para 140 passageiros

Frequência: voos diários

Horários: Florianópolis 22h50 / Porto Alegre 4h50 (6h10 aos fins de semana)

Duração aproximada: 1h

Porto Alegre – Buenos Aires/Aeroparque

Aeronave: Airbus A320, capacidade para 176 passageiros

Frequência: 3 voos semanais (terças, quintas e sábados)

Horários: Porto Alegre 8h30 / Buenos Aires 19h10

Duração aproximada: 1h40

Além das novas rotas, a LATAM aumentou neste mês a frequência de voos em trechos já existentes:

Porto Alegre – Curitiba : de 7 para 12 voos semanais

: de 7 para 12 voos semanais Porto Alegre – Rio de Janeiro/Galeão : de 17 para 28 voos semanais

: de 17 para 28 voos semanais Porto Alegre – Brasília: de 14 para 21 voos semanais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.