LATAM investe e amplia em 8,2% a sua oferta de assentos domésticos no Brasil em agosto Crescimento em relação ao mesmo período de 2023 reflete compromisso da companhia para desenvolver a aviação brasileira de forma sustentável Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/09/2024 - 14h53 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

LATAM: ampliação de 8,2% na oferta de assentos domésticos no Brasil Vinicius Magalhaes

A LATAM acaba de registrar ampliação de 8,2% na sua oferta de assentos (ASK - sigla em inglês para Assentos-Quilômetros Oferecidos) domésticos no Brasil. O crescimento alcançado em agosto na comparação com o mesmo mês de 2023 reflete o investimento e o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável da aviação brasileira. Já a demanda (RPK²) doméstica da LATAM no Brasil teve crescimento de 5,8% no mês.

Globalmente, o grupo LATAM também registrou 15% de crescimento na sua oferta total de assentos em agosto, impulsionado por um incremento de 22,2% na oferta de assentos internacionais e de 7,3% na oferta de assentos domésticos das suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador e Peru. Já a demanda (RPK - sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados) global do grupo LATAM teve crescimento de 14,1% no mês. Ao todo, o grupo LATAM transportou mais de 7 milhões de passageiros em agosto, resultado 6% acima do mesmo mês em 2023. Deste total, cerca de 3 milhões de passageiros foram transportados pela LATAM Brasil.

Já a operação cargueira do grupo LATAM teve a sua capacidade (ATK sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) ampliada em 14,3% com relação a agosto de 2023.

Sobre o Grupo LATAM

‌



A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.