LATAM investe R＄3,5 milhões em mídias em aeroportos 

LATAM: investimento de R$3,5 milhões em mídias nos aeroportos

Para reforçar seu orgulho brasileiro como a companhia aérea que mais conecta o País com o mundo, a LATAM acaba de anunciar investimento de R$ 3,5 milhões em mídias out-of-home nos aeroportos de Brasília, Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre. A companhia estampará durante um ano suas mensagens em espaços estratégicos para impactar mais de 32 milhões de pessoas que passam por esses aeroportos anualmente. A ação vai reforçar a assinatura de marca da LATAM, que convida o passageiro a viver um mundo “Sem Fronteiras”.

Segundo Amira Ayoub, head de Marketing da LATAM Brasil, o investimento é parte das iniciativas de uma estratégia macro para tornar a marca cada vez mais próxima do brasileiro. "A presença da LATAM nos principais espaços de mídia dos aeroportos brasileiros reforça o nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento da aviação e do turismo das diferentes regiões do nosso País, além de impactar o passageiro no momento e lugar que ele está mais suscetível para receber as nossas mensagens", explica a executiva.

Em Brasília, a marca estará visível nas vias de acesso do aeroporto e em painéis no embarque e desembarque. Em Curitiba, em 50 telas digitais no embarque e desembarque, nas testeiras do check-in e do saguão principal e no mega LED do desembarque. Em Fortaleza, em 37 telas do circuito digital vertical no embarque e em painéis de LED no saguão de embarque doméstico e internacional, e no desembarque doméstico. Por último, em 39 telas e no painel de LED do check-in doméstico do aeroporto de Porto Alegre.

LATAM SEM FRONTEIRAS E MAIS PRÓXIMA DO BRASILEIRO

LATAM sem fronteiras. Essa é a assinatura da marca que firma o compromisso da empresa em empoderar o cliente para que ele sempre supere seus limites, assim como acontece na música. Como parte da estratégia, a LATAM está renovando a aposta neste território para estar mais próxima dos brasileiros e manter uma relação mais próxima e empática com seus clientes, buscando uma conexão para além do voo. Desde 2019, a LATAM é a Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio Brasil. Em 2023, também assumiu essa posição com os festivais The Town e Primavera Sound, em São Paulo. Em 2024, a companhia surpreendeu o mercado ao anunciar a aquisição de uma cota fixa de patrocínio para estar presente no Big Brother Brasil 2024.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.