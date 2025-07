LATAM lança festival de curtas-metragens “a bordo” para dar visibilidade ao talento emergente da região Até 15 de julho, cineastas brasileiros e chilenos podem participar com seus curtas-metragens para concorrer a um espaço a bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/07/2025 - 17h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h56 ) twitter

Após a seleção de 12 obras audiovisuais, elas serão exibidas durante seis meses em todos os voos da LATAM Gabriel Benevides

O céu se transforma em uma sala de cinema com o novo LATAM Short Film Festival, iniciativa que busca dar visibilidade ao talento audiovisual dos melhores talentos emergentes da região e valorizar as histórias locais, neste caso, especificamente do Brasil e do Chile.

Essa vitrine internacional para novos cineastas oferece um espaço exclusivo e original para exibir os conteúdos desses criadores. Serão selecionados 12 curtas-metragens por um júri especializado, que serão exibidos durante seis meses nas telas dos aviões, entre 1º de outubro e 31 de março de 2026. Dentre eles, serão escolhidos dois vencedores: Melhor Curta-Metragem do Brasil e Melhor Curta-Metragem do Chile.

“Na LATAM, acreditamos que as histórias latino-americanas merecem viajar e ser vistas. Como parte do nosso compromisso de elevar cada viagem, transformamos a experiência a bordo em uma oportunidade para conectar nossos passageiros ao melhor da nossa região”, afirma Jaime Cornejo, gerente de Interior de Cabines, Entretenimento a Bordo e Conectividade do Grupo LATAM Airlines.

Os vencedores ganharão uma viagem com todas as despesas pagas para o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand (França), um dos eventos mais prestigiados do mundo para o cinema de curta-metragem. O prêmio inclui passagens aéreas, hospedagem e credencial completa para o festival, tanto para o(a) diretor(a) quanto para um acompanhante.

As inscrições, destinadas a cineastas emergentes do Brasil e do Chile, ficarão abertas até 15 de julho de 2025. Os curtas devem ter duração máxima de 20 minutos e podem ser de ficção, documentário ou animação. O regulamento e as inscrições estão disponíveis em: Link.

