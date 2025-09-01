LATAM leva para BH projeto que aproxima público da carreira de piloto Mais de 300 pessoas participaram do Proa Direta, iniciativa da LATAM que aproxima talentos da aviação e compartilha informações sobre a profissão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 10h51 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa esclarece dúvidas, compartilha experiências e amplia o acesso à informação sobre a profissão Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil, maior empregadora do setor aéreo no país, realizou neste sábado (30/8) a edição de Belo Horizonte do Proa Direta, em parceria com o Aeroclube de Pará de Minas e a Universidade FUMEC.

Criado para aproximar talentos da carreira de piloto, o programa esclarece dúvidas, compartilha experiências e amplia o acesso à informação sobre a profissão, que segue em alta demanda. O evento, que era gratuito e aberto ao público, reuniu mais de 300 participantes para a edição mineira.Desde abril, a iniciativa já impactou mais de 600 pessoas em encontros presenciais em aeroclubes brasileiros, nos quais comandantes e copilotos da LATAM detalham a rotina, a formação e os requisitos técnicos e comportamentais exigidos na aviação comercial.

“Alcançamos a quinta edição em uma capital estratégica para a LATAM e vemos a importância de orientar e inspirar quem sonha em voar conosco. Queremos impactar cada vez mais pessoas, mostrando o caminho real e as oportunidades dessa carreira”, explica Harley Meneses, diretor de Operações da LATAM Brasil.

A LATAM planeja expandir o programa para aeroclubes de todas as regiões do país, reforçando seu compromisso com a diversidade e o desenvolvimento de talentos na aviação. No primeiro semestre de 2025, a companhia abriu mais de 300 vagas para copilotos e comandantes. Em 2024, superou em 70% a meta de contratações de tripulantes técnicos no Brasil. Atualmente, a LATAM emprega mais de 21 mil pessoas no país, incluindo cerca de 2.200 mil pilotos.

‌



SOBRE O PROA DIRETA

O Proa Direta foi criado para aproximar novos talentos da carreira de piloto no Brasil. O programa promove encontros presenciais em aeroclubes, democratizando informações sobre a profissão, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências com comandantes e copilotos. Desde abril, já impactou mais de 600 pessoas, passando pelos aeroclubes de Jundiaí e Bragança Paulista (SP), Maringá (PR) e Florianópolis (SC), reunindo interessados para conhecer a rotina, a formação e os requisitos da aviação comercial.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.