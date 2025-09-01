Logo R7.com
Luiz Fara Monteiro

LATAM leva para BH projeto que aproxima público da carreira de piloto

Mais de 300 pessoas participaram do Proa Direta, iniciativa da LATAM que aproxima talentos da aviação e compartilha informações sobre a profissão

Programa esclarece dúvidas, compartilha experiências e amplia o acesso à informação sobre a profissão Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil, maior empregadora do setor aéreo no país, realizou neste sábado (30/8) a edição de Belo Horizonte do Proa Direta, em parceria com o Aeroclube de Pará de Minas e a Universidade FUMEC.

Criado para aproximar talentos da carreira de piloto, o programa esclarece dúvidas, compartilha experiências e amplia o acesso à informação sobre a profissão, que segue em alta demanda. O evento, que era gratuito e aberto ao público, reuniu mais de 300 participantes para a edição mineira.Desde abril, a iniciativa já impactou mais de 600 pessoas em encontros presenciais em aeroclubes brasileiros, nos quais comandantes e copilotos da LATAM detalham a rotina, a formação e os requisitos técnicos e comportamentais exigidos na aviação comercial.

“Alcançamos a quinta edição em uma capital estratégica para a LATAM e vemos a importância de orientar e inspirar quem sonha em voar conosco. Queremos impactar cada vez mais pessoas, mostrando o caminho real e as oportunidades dessa carreira”, explica Harley Meneses, diretor de Operações da LATAM Brasil.

A LATAM planeja expandir o programa para aeroclubes de todas as regiões do país, reforçando seu compromisso com a diversidade e o desenvolvimento de talentos na aviação. No primeiro semestre de 2025, a companhia abriu mais de 300 vagas para copilotos e comandantes. Em 2024, superou em 70% a meta de contratações de tripulantes técnicos no Brasil. Atualmente, a LATAM emprega mais de 21 mil pessoas no país, incluindo cerca de 2.200 mil pilotos.


SOBRE O PROA DIRETA

O Proa Direta foi criado para aproximar novos talentos da carreira de piloto no Brasil. O programa promove encontros presenciais em aeroclubes, democratizando informações sobre a profissão, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências com comandantes e copilotos. Desde abril, já impactou mais de 600 pessoas, passando pelos aeroclubes de Jundiaí e Bragança Paulista (SP), Maringá (PR) e Florianópolis (SC), reunindo interessados para conhecer a rotina, a formação e os requisitos da aviação comercial.


