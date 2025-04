LATAM lidera o setor aéreo brasileiro com 38% de mercado no primeiro trimestre Dados foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no período de janeiro a março de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/04/2025 - 15h48 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Liderança o setor aéreo no Brasil desde 2021 Gabriel Benevides

A LATAM Airlines Brasil consolidou sua liderança no setor aéreo brasileiro no primeiro trimestre de 2025 com 38% do market share de voos domésticos, de acordo com os dados divulgados na última terça-feira (22) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no período de janeiro a março de 2025. A LATAM lidera o índice calculado pela Anac desde 2021, que considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País. Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro com participação de 21%².

Comprometida em seguir ampliando o acesso dos brasileiros à aviação, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Com o objetivo de ampliar ainda mais a conectividade entre as cidades e atender à demanda dos clientes, no primeiro trimestre de 2025, a LATAM iniciou a operação das rotas Rio Branco–São Paulo/Guarulhos, Ribeirão Preto-São Paulo/Guarulhos, Joinville-São Paulo/Congonhas, Pelotas-São Paulo/Guarulhos e a rota temporária Recife–Fernando de Noronha.

‌



No segmento internacional, a LATAM retomou, em janeiro, suas operações internacionais em Porto Alegre, com voos diretos para Lima e Santiago, além de operar as então recém-inauguradas rotas Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

‌



Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Em 2025, a LATAM prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Florianópolis-Lima em dezembro.

‌



O número de funcionários da LATAM no Brasil também cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produto, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.