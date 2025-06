LATAM lidera pontualidade no aeroporto de Brasília em maio Companhia registrou 93,5% de pontualidade nas 2.317 decolagens realizadas na capital federal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/06/2025 - 18h42 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h42 ) twitter

93,5% dos voos da LATAM que decolaram da capital federal saíram no horário previsto Felipe Menezes - Inframérica

A LATAM foi a companhia aérea mais pontual do Aeroporto Internacional de Brasília em maio. De acordo com o levantamento da Cirium, referência global em análise de dados da aviação, 93,5% dos voos da LATAM que decolaram da capital federal saíram no horário previsto.

O índice de OTP (On-time Performance) da Cirium considera os voos comerciais que partem até 15 minutos após o horário programado. No mês, a LATAM transportou 346 mil passageiros a partir de Brasília para diversos destinos no Brasil e no exterior.

Segundo principal hub da companhia no País, o aeroporto brasiliense conta com voos diretos da LATAM para 31 destinos domésticos e 2 internacionais, ampliando a conectividade da capital federal com o restante do Brasil e do mundo.

“A pontualidade em Brasília reflete o trabalho estratégico e coordenado de diversas áreas da LATAM na busca constante por excelência operacional. É também uma demonstração clara do nosso respeito ao tempo do cliente em sua experiência de viagem conosco. E isso tudo em um aeroporto que verdadeiramente conecta um país inteiro”, afirma Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da LATAM Brasil.

‌



A LATAM E O BRASIL

Hoje, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos no país. No exterior, é a companhia que mais conecta o Brasil ao mundo, com voos próprios para 90 destinos internacionais.

‌



Com 20,5 mil funcionários no País, a LATAM lançou em 2025 a Escola LATAM, iniciativa inédita de formação profissional para carreiras no setor aéreo.

Líder em participação nos mercados doméstico e internacional desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a LATAM também é, pelo segundo ano consecutivo, a companhia preferida dos viajantes corporativos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

‌



