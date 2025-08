LATAM lidera segmento de viagens corporativas do Brasil no primeiro semestre de 2025 Companhia ficou em primeiro lugar do ranking Abracorp tanto em receitas quanto em passageiros transportados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h39 ) twitter

Aérea anuncia investimentos em eficiência operacional, conectividade e produto

A LATAM liderou o ranking de viagens aéreas corporativas do Brasil no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas). Os dados confirmam a liderança da companhia com 40% de participação em receita (crescimento de 1 ponto percentual sobre o trimestre anterior e 2 pontos percentuais sobre o primeiro semestre de 2024) e 37,9% em número de passageiros transportados no mercado corporativo brasileiro no período (crescimento de 3 pontos percentuais sobre o primeiro semestre de 2024). O resultado, que se traduz em R$ 943 milhões em vendas de viagens corporativas com as agências associadas à Abracorp no período, também confirma a preferência do público corporativo pela LATAM, companhia que tem feito investimentos contínuos na experiência de viagem dos seus clientes.

“Alcançamos a liderança do mercado corporativo no final de 2023, e desde então temos mantido essa conquista de forma sustentável. Isso é possível devido ao investimento estratégico contínuo da LATAM em eficiência operacional, conectividade e no melhor produto, resultando na fidelização daqueles passageiros que mais voam”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A companhia atribui esse desempenho à combinação de eficiência operacional, ampliação da malha aérea e investimentos contínuos em tecnologia e serviços ao cliente.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

‌



A LATAM tem se destacado pela sua eficiência operacional, mesmo após ampliar a sua malha aérea. Em 2024, foi reconhecida pela consultoria Cirium como uma das cinco companhias aéreas mais pontuais do mundo. No Brasil, foi reconhecida como a mais pontual segundo a 10º edição do prêmio Aviação + Brasil da ANAC. Além disso, desde 2023, a empresa tem mantido uma regularidade de 99% na operação dos voos programados no país, registrando os menores índices de cancelamento do setor. Os poucos voos não realizados no período foram, majoritariamente, impactados por fatores externos à companhia, como condições meteorológicas adversas.

EXPANSÃO DA MALHA AÉREA

‌



Hoje, a LATAM opera a maior rede da sua história no Brasil, com voos para 56 aeroportos — incluindo 4 novos destinos já adicionados em 2025: Fernando de Noronha (PE), Pelotas (RS), Ribeirão Preto (SP) e Campinas (SP).

No internacional, é a única companhia aérea com voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior. No segundo trimestre de 2025, reforçou essa conectividade com novas rotas como Fortaleza-Lisboa, Guarulhos-Bariloche e Rio de Janeiro-Buenos Aires. E segue em expansão: a LATAM prevê um aumento de 20% em suas operações internacionais a partir do Brasil no segundo semestre deste ano.

‌



Essa ampliação internacional também é resultado da parceria estratégica com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), voltada à promoção do Brasil como destino e ao fortalecimento da conectividade aérea com o mundo.

MELHOR SERVIÇO E ATENDIMENTO

Em termos de produto e experiência, a LATAM segue fortalecendo sua proposta de valor. Neste ano, lançou a nova cabine Premium Business em aeronaves selecionadas, avançou com a instalação de WiFi em 90% da frota da América do Sul e anunciou a expansão deste serviço para aeronaves wide body em 2026. No Brasil, iniciou serviço de transfer com veículos elétricos da Audi para clientes prioritários em Guarulhos - serviço já oferecido no Aeroporto de Congonhas -, e anunciou a renovação do interior de 18 aeronaves da sua frota local de Airbus A319.

No início de 2025, a LATAM reformulou seu programa de fidelidade, o LATAM Pass, que passou a oferecer milhas que não expiram, mais formas de acúmulo e novas possibilidades de resgate, inclusive para serviços adicionais em voos e parcerias com empresas de produtos e serviços diversos.

