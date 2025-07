LATAM lidera setor aéreo brasileiro doméstico e internacional no primeiro semestre de 2025, aponta Anac Companhia tem a maior participação de mercado no Brasil desde 2021, impulsionada por investimentos contínuos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 18h11 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h11 ) twitter

Aérea detém a maior participação nos mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021 William Alves

A LATAM liderou o mercado aéreo nacional de passageiros no primeiro semestre de 2025 com 39% de participação, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No segmento internacional, as afiliadas do grupo LATAM também se destacaram com 22% de participação nas operações de passageiros entre o Brasil e o exterior. Quando considerada apenas a concorrência com companhias aéreas brasileiras, a liderança das afiliadas da LATAM no setor aéreo internacional é ainda mais expressiva, alcançando 81,3% de participação nesse mercado no Brasil.

Na prática, a LATAM detém a maior participação nos mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021, segundo a Anac. Essa liderança é medida por meio do indicador RPK (Revenue Passenger Kilometer), que avalia a real demanda por transporte aéreo ao mensurar o número de passageiros transportados por quilômetro. A LATAM também lidera, há dois anos consecutivos, o ranking de viagens corporativas no Brasil da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

A companhia atribui esse desempenho à combinação de eficiência operacional, ampliação da malha aérea e investimentos contínuos em tecnologia e serviços ao cliente.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

‌



A LATAM tem se destacado pela sua eficiência operacional, mesmo após ampliar a sua malha aérea. Em 2024, foi reconhecida pela consultoria Cirium como uma das cinco companhias aéreas mais pontuais do mundo. No Brasil, foi reconhecida como a mais pontual segundo a 10º edição do prêmio Aviação + Brasil da ANAC. Além disso, desde 2023, a empresa tem mantido uma regularidade de 99% na operação dos voos programados no país, registrando os menores índices de cancelamento do setor. Os poucos voos não realizados no período foram, majoritariamente, impactados por fatores externos à companhia, como condições meteorológicas adversas.

EXPANSÃO DA MALHA AÉREA

‌



Hoje, a LATAM opera a maior rede da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos — incluindo três novos destinos adicionados em 2025: Fernando de Noronha (PE), Pelotas (RS) e Ribeirão Preto (SP).

No internacional, é a única companhia aérea com voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior. No segundo trimestre de 2025, reforçou essa conectividade com novas rotas como Fortaleza-Lisboa, Guarulhos-Bariloche e Rio de Janeiro-Buenos Aires. E segue em expansão: a LATAM prevê um aumento de 20% em suas operações internacionais a partir do Brasil no segundo semestre deste ano.

‌



Essa ampliação internacional também é resultado da parceria estratégica com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), voltada à promoção do Brasil como destino e ao fortalecimento da conectividade aérea com o mundo.

MELHORES SERVIÇOS AOS CLIENTES

Em termos de produto e experiência, a LATAM segue fortalecendo sua proposta de valor. Neste ano, lançou a nova cabine Premium Business em aeronaves selecionadas, avançou com a instalação de WiFi em 90% da frota da América do Sul e anunciou a expansão deste serviço para aeronaves wide body em 2026. No Brasil, iniciou serviço de transfer com veículos elétricos da Audi para clientes prioritários em Guarulhos - serviço já oferecido no Aeroporto de Congonhas -, e anunciou a renovação de 18 aeronaves de sua frota local de Airbus A319.

No início de 2025, a LATAM reformulou seu programa de fidelidade LATAM Pass, que passou a oferecer milhas que não expiram, mais formas de acúmulo e novas possibilidades de resgate, inclusive para serviços adicionais em voos e parcerias com empresas de produtos e serviços diversos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.