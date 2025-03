LATAM lidera voos Brasil-Chile com mais de 2 milhões de passageiros transportados entre os países em 2024 Somente nos dois primeiros meses de 2025, foram quase 2,5 mil voos da LATAM em 9 rotas entre capitais brasileiras e Santiago Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/03/2025 - 23h27 (Atualizado em 22/03/2025 - 23h27 ) twitter

LATAM: mais de 2 milhões de passageiros na rota Brasil-Chile, em 2024

Lindas paisagens, variadas opções culturais, rica gastronomia e vinhos premiados. Estes são alguns dos diversos motivos que atraem cada vez mais a atenção dos brasileiros para o Chile. No sentido oposto, os turistas chilenos também têm visitado cada vez mais o Brasil, impulsionando a geração de emprego e renda na cadeia de turismo nacional. A busca por passagens entre Brasil e Chile apresentou um aumento significativo nos últimos anos e, para atender a esse crescimento, a LATAM ampliou em 50% o número de voos entre os países na sua operação de janeiro e fevereiro de 2025, alcançando um total de quase 2,5 mil viagens no período impulsionado principalmente devido ao aumento de 20 para 40 voos semanais na rota Rio de Janeiro/Galeão-Santiago e de 9 para 20 voos semanais na rota Florianópolis-Santiago.

De acordo com a Subsecretaria de Turismo do Chile, em 2024, o Brasil ocupou a segunda posição em número de visitantes estrangeiros. No mesmo ano, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a LATAM transportou mais de 2 milhões de passageiros nas rotas diretas ligando o Brasil ao Chile, representando um expressivo crescimento de 59% sobre o volume de 2023, quando foram transportados 1,29 milhão de passageiros no trecho pela companhia. O dado positivo no último ano garantiu à LATAM a participação de 67% desse mercado em 2024, quando comparado com outras companhias aéreas que operam voos partindo dos aeroportos brasileiros para a capital chilena.

Se observada a oferta de ASK (sigla em inglês para Assentos-Quilômetros Oferecido, medida adotada pelo setor aéreo), a LATAM registrou mais de 66% de participação nas rotas Brasil-Chile em 2024, com um aumento de participação de seus assentos em mais de 1,32 pp nas rotas Brasil-Chile na comparação com 2023. “A LATAM é a companhia aérea líder na operação Brasil-Chile e seguimos trabalhando para aumentar a nossa oferta de voos entre os países. Em 2024, inauguramos três novas rotas para Santiago partindo de Brasília, Fortaleza e Recife. Elas se juntaram às seis rotas que já operamos regularmente a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.MAIS AVIÕES, VOOS E ASSENTOS

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia vai inaugurar operações regulares em Pelotas e Ribeirão Preto, e prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil.

‌



Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO

‌



O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

MAIS CLIENTES

‌



Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação (RPK**) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Já na operação internacional, a LATAM fechou 2024 liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado (RPK**), também segundo a Anac.

PARCERIA ENTRE LATAM E EMBRATUR

A expansão da rede da LATAM também passa pela sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), para ampliar a conectividade internacional do país e promover os destinos turísticos brasileiros nos países de origem dos voos operados pela companhia aérea. “A LATAM é parceira do turismo brasileiro, e esse investimento na ampliação da frequência dos voos que nos conectam com a Europa e Estados Unidos está casada com ações da Embratur de promoção do Brasil no exterior, que vão garantir que essa oferta crescente de voos resulte em muito mais turistas internacionais chegando em nosso país”, afirma Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

