LATAM oferece descontos exclusivos para viajar pelo Brasil durante Feirão e Salão Nacional do Turismo 2025 Companhia incentiva viagens pelo Brasil com ofertas especiais para passagens aéreas, hotéis e pacotes Luiz Fara Monteiro 21/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h57 )

Todas as compras permitem acumular Milhas LATAM Pass Vinicius Magalhães

A LATAM Airlines participa do Feirão e Salão Nacional do Turismo 2025: Conheça o Brasil, iniciativa do Ministério do Turismo que acontece de 21 a 23 de agosto no Expo Center Norte (Complexo Anhembi), em São Paulo, com entrada gratuita, e também em formato digital até 27 de agosto.

A companhia oferece condições especiais para incentivar viagens nacionais: até 11% de desconto em passagens aéreas com o cupom FEIRAOCODE, válido no site e aplicativo; até 45% em pacotes voo + hotel, com acúmulo de 1,5 Milha LATAM Pass + 1 ponto qualificável por real gasto e parcelamento em até seis vezes sem juros; até 20% de desconto em reservas de hotéis; aluguel de carros com cancelamento grátis; e seguro viagem em parceria com a Assist Card. Todas as compras permitem acumular Milhas LATAM Pass e pontos qualificáveis, conforme cada produto.

As ofertas são válidas para compras entre 21 e 27 de agosto, para viagens de 1º de setembro a 30 de novembro, sujeitas à disponibilidade e condições tarifárias.

Para aproveitar, basta acessar latam.com ou o aplicativo LATAM Airlines. Na página inicial do site ou aplicativo, você pode aplicar o cupom FEIRAOCODE na caixa de busca para usufruir dos descontos em passagem aérea.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.