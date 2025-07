LATAM opera a maior malha aérea da sua história no Brasil na alta temporada de julho Com mais de 25 mil voos, companhia bate recorde de operações e reforça conectividade nacional e internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 17h45 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Companhia bate recorde de operações Vinicius Magalhães

A LATAM vai operar em julho a maior malha aérea da sua história no Brasil, com mais de 25 mil voos programados durante esta alta temporada. O número representa um recorde histórico para a companhia no país e reflete o aumento da demanda, a inauguração de novas rotas e a ampliação de frequências em destinos estratégicos.

Ao todo, são 101 rotas diretas para 55 destinos domésticos e 24 internacionais, consolidando a LATAM como a companhia aérea mais conectada do Brasil. A expectativa é transportar cerca de 4,3 milhões de passageiros no período, reforçando a projeção de crescimento de 7% a 9% na oferta doméstica de assentos (ASK) em 2025.

Crescimento sustentado por expansão da malha aérea

A malha aérea recorde de julho é resultado direto do forte crescimento registrado no primeiro semestre, quando a companhia inaugurou 12 novas rotas (entre lançamentos, reaberturas e operações sazonais), reforçando sua atuação em mercados regionais, turísticos e internacionais. O movimento acarretou um aumento de 12% na capacidade de assentos em comparação ao mesmo período de 2024.

‌



Conectividade regional ampliada

Rio Branco–Guarulhos: liga o Acre ao principal hub da LATAM no Brasil.

Ribeirão Preto–Congonhas: reforça a conexão do interior paulista com São Paulo.

Joinville–Congonhas: atende o norte catarinense com voos para o centro financeiro do país.

Pelotas–Guarulhos: conecta o sul do RS com o restante do Brasil.

Rotas turísticas e sazonais

‌



Guarulhos–Fernando de Noronha: acesso direto a um dos destinos mais desejados do país.

Recife–Fernando de Noronha: operada de março a abril, de forma emergencial.

Congonhas–Aracaju: rota sazonal para as férias de julho.

Mais voos internacionais

Fortaleza–Lisboa: rota sazonal ampliada até março de 2026.

Galeão–Buenos Aires/Ezeiza: reforça o turismo entre Brasil e Argentina.

Guarulhos–Bariloche: atende à demanda por destinos de inverno na Patagônia.

Porto Alegre–Lima: retomada após a reabertura do aeroporto gaúcho.

Porto Alegre–Santiago: conexão restaurada com o Chile.

Guarulhos

‌



O hub (centro de conexões) de Guarulhos, em São Paulo, é o foco do aumento da malha aérea da LATAM neste julho. A companhia deve operar mais de 6,7 mil voos no aeroporto, um crescimento de quase 12% em relação a julho de 2024. Hoje, Guarulhos conecta 49 destinos no Brasil e 24 no exterior.

A LATAM é a líder absoluta em Guarulhos: respondeu por 49% de toda a operação do aeroporto em 2024 e segue como a maior transportadora de passageiros no local. No 1º semestre de 2025, a companhia operou 34,8 mil voos e transportou mais de 6,2 milhões de passageiros no aeroporto.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.