LATAM participa do Expert XP com imersão sensorial, interativa e aspiracional das Salas VIP As ativações no Lounge VIP tiveram como foco o check-in, o serviço de bordo e as milhas LATAM Pass Luiz Fara Monteiro 28/07/2025 - 12h47

Lounge VIP do evento Expert XP Divulgação LATAM

A LATAM Airlines Brasil levou os benefícios do seu programa de fidelidade, o LATAM Pass, e o Lounge VIP para o 15º Expert XP, evento organizado pela XP Investimentos com foco no público do mercado financeiro. No Lounge VIP ativado pela LATAM, desenvolvido exclusivamente para os visitantes com credenciamento VIP do evento, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar parte da experiência premium oferecida pela companhia nos seus principais aeroportos. A 15ª edição do Expert XP ocorreu nos dias 25 e 26 de julho de 2025, no São Paulo Expo, e teve como convidado de honra Arnold Schwarzenegger, ator, empreendedor e ex-governador da Califórnia.

Cada detalhe do Lounge foi desenvolvido para criar conexão emocional e despertar o desejo de pertencimento à comunidade LATAM Pass, buscando levar ao evento um pouco da experiência das categorias Premium Business e Premium Economy da companhia. “Para esta edição do Expert XP, o LATAM Pass desenvolveu uma extensão da experiência de ser parte do ecossistema LATAM. Trouxemos no lounge VIP do evento um pouco da jornada do passageiro além de benefícios concretos e interações memoráveis com o público presente.”, comenta Mariana Karrer, Head de Marketing da LATAM Brasil.

Os visitantes credenciados puderam participar de diversas ativações da companhia no Lounge VIP LATAM, como se cadastrar no programa LATAM Pass, com a possibilidade de solicitação de portabilidade de status de outros programas de fidelidade. A experiência no Expert XP também incluiu uma imersão no serviço de bordo da LATAM, com atendimento diferenciado, opções de snacks e, para completar, uma roleta interativa ofereceu aos participantes a chance de ganhar prêmios instantâneos, como 10.000 milhas, tags de mala e porta-passaportes.

O Lounge VIP da LATAM no evento foi inspirado nas salas próprias projetadas pela companhia para entregar uma experiência completa ao cliente nos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Santiago, Bogotá, Buenos Aires e Miami. As Salas VIPs da LATAM oferecem uma experiência superior ao passageiro mais fiel à companhia e que quer viajar com mais conforto, seja com fins corporativos ou de lazer. Elas contam com instalações, como duchas, business center, wi-fi, sala de descanso, sala de entretenimento, guarda volumes, e salas de reunião.

COMPROMISSO COM A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A LATAM foi destaque internacional ao conquistar importantes prêmios em 2025. No APEX Best Awards, realizado em Dublin (Irlanda) em junho, foi eleita “A Melhor Companhia Aérea da América do Sul” com base na avaliação de mais de 1 milhão de passageiros do app Tripit.

Poucos dias depois, no World Airline Awards 2025, conhecido como o “Oscar da Aviação”, promovido pela Skytrax, venceu novamente como “Melhor Companhia Aérea da América do Sul” (pela 6ª vez consecutiva) e “Melhor Staff da América do Sul” (pelo 4º ano seguido), em votação com mais de 22 milhões de passageiros de 100 nacionalidades.

A companhia também foi premiada em outras sete categorias do prêmio: “Companhia Aérea com Melhor Limpeza a Bordo da América do Sul”, “Melhor Classe Executiva da América do Sul”, “Melhor Serviço de Bordo em Classe Executiva da América do Sul”, “Melhor Classe Econômica da América do Sul”, “Melhor Serviço de Bordo em Classe Econômica da América do Sul”, “Melhor Tripulação de Cabine da América do Sul” e “Melhor sala VIP de Classe Executiva da América do Sul”, este último referente à sala no aeroporto internacional de Santiago (Chile).

Em abril, no PAX Readership Awards, a LATAM foi reconhecida em quatro categorias: “Melhor Catering da América do Sul” (com destaque para os programas “Sabores que Transportam” e “Sabor à Brasileira”), “Melhor Entretenimento e Conectividade (com Wi-Fi em mais de 240 aeronaves), “Melhor Interior de Cabine (com assentos que reclinam 180° e portas deslizantes na Premium Business) e Melhor Lounge da América do Sul (Santiago, o maior da região, com estrutura completa para lazer e trabalho).

O LATAM PASS ESTÁ DE CARA NOVA

O programa de fidelidade LATAM Pass foi reformulado no início de 2025, com uma série de novidades elaboradas para facilitar a experiência do cliente nesse programa:

Milhas que não expiram: Com a reformulação do programa, as milhas não expiram, desde que o cliente continue acumulando milhas com a LATAM. Antes da reformulação, as milhas expiravam depois de dois anos. A partir de agora, a cada vez que o consumidor acumular milhas comprando uma passagem com a companhia, todas as milhas serão revalidadas por mais três anos. Basta que durante este período o cliente compre uma passagem aérea para que as milhas sejam revalidadas por mais três anos, e assim por diante. Ou seja, desta forma, as milhas não expiram.

Acúmulo e resgate de milhas no programa: Agora os clientes poderão acumular milhas também quando compram outros serviços, além de passagens aéreas com a LATAM, como, por exemplo, um upgrade de cabine, bagagem adicional ou seleção de assentos. Mais do que isso, os clientes também poderão utilizar suas milhas para resgatar serviços complementares. A implementação será gradual, começando, por exemplo, com o resgate da bagagem adicional e depois incluindo os demais serviços.

O mínimo para pontos qualificáveis foi eliminado, e a maneira de qualificação foi simplificada, além do aumento na quantidade de pontos qualificáveis acumulados pelo sócio ao voar.

Mais facilidade para atingir as Categorias Elite: a reformulação também elimina a categoria Gold Plus, agilizando o progresso do cliente no programa. Para os clientes Gold que buscaram alcançar os benefícios do Gold Plus no ano seguinte, os benefícios serão honrados em 2025. No entanto, futuramente, o programa contará apenas com as categorias Gold, Platinum, Black e Black Signature.

Por fim, a LATAM aumentou a quantidade de milhas qualificáveis para cada real ou dólar gasto. Antes, voos domésticos acumulavam 2,5 milhas por real. Na reformulação do programa, serão 3 milhas se a tarifa for Light ou Standard e 4,5 milhas em Full ou Premium Economy. Nos voos internacionais, o acúmulo na tarifa Full ou a Premium Business passam de 6 para 9 milhas por dólar americano.

