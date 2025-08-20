LATAM Pass e lança parceria com banco para o acúmulo de milhas Para comemorar o lançamento da parceria de forma promocional com o Nubank, será possível o acúmulo de pontos qualificáveis na conversão de milhas para o LATAM Pass Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2025 - 16h54 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h54 ) twitter

Campanha exclusiva de acúmulo de Pontos Qualificáveis Gabriel Benevides

O LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM Airlines, e o Nubank, uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, anunciam uma parceria estratégica que amplia a flexibilidade de transferência de pontos e o acúmulo de milhas no LATAM Pass. Para marcar o início da colaboração, foi lançada uma campanha exclusiva de acúmulo de Pontos Qualificáveis, válidos para acesso às categorias Elite do programa, com benefícios como trechos cortesia para upgrade de cabine, embarque prioritário e outros.

A campanha é válida até 18 de novembro de 2025. A cada 5 pontos Nubank transferidos, o cliente ganha 1 Ponto Qualificável, com limite de 125 mil pontos transferidos, permitindo o acúmulo de até 25 mil pontos qualificáveis. Mais informações podem ser acessadas em https://latampass.latam.com/pt_br/junte-milhas/nubank.

PARCERIA LATAM PASS E NUBANK ULTRAVIOLETA

Com o relançamento do Nubank Ultravioleta Mastercard® Black, clientes acumulam 1 ponto do Nubank Ultravioleta = 1 milha LATAM Pass, que pode ser usada para resgate de passagens aéreas, produtos e serviços do ecossistema LATAM.

“Parcerias estratégicas como a que estamos celebrando com o Nubank reforçam nosso compromisso em ampliar as oportunidades de acúmulo de milhas. Queremos que nossos clientes transformem seu dia a dia em vantagens para viagens. O verdadeiro valor das milhas está em viabilizar o sonho de conhecer novos destinos”, afirma Martin Holdschmidt, diretor geral de LATAM Pass no Brasil.

“Os novos benefícios do Nubank Ultravioleta ampliam as possibilidades de surpreender nossos clientes. Esta primeira parceria com a LATAM mostra como eles podem sempre esperar mais vantagens e contar com o Nubank Ultravioleta em todas as etapas de suas viagens”, afirma Aly Ahearn, Vice Presidente do Nubank Ultravioleta.

Mais informações sobre o acúmulo de milhas com a parceria estão disponíveis em https://latampass.latam.com/pt_br/junte-milhas/nubank.

NOVIDADES LATAM PASS

Desde o início de 2025, o LATAM Pass passou a oferecer:

Milhas que não expiram : a cada nova compra de passagem, o saldo é renovado por 3 anos;

: a cada nova compra de passagem, o saldo é renovado por 3 anos; Fim do mínimo para pontos qualificáveis e aumento da pontuação por real/dólar gasto;

e aumento da pontuação por real/dólar gasto; Mais facilidade para subir de categoria , com a extinção da categoria Gold Plus;

, com a extinção da categoria Gold Plus; Novo acúmulo por tarifa : doméstico, até 4,5 milhas por real (tarifa Full ou Premium Economy); internacional, até 9 milhas por dólar (tarifa Full ou Premium Business);

: doméstico, até 4,5 milhas por real (tarifa Full ou Premium Economy); internacional, até 9 milhas por dólar (tarifa Full ou Premium Business); Novas parcerias, incluindo a WTW, permitindo acúmulo de milhas em seguros Automóvel, Celular, Vida e Residencial.

A iniciativa reforça o compromisso da LATAM em oferecer aos clientes mais formas de acumular pontos e experiências exclusivas, tornando o LATAM Pass cada vez mais flexível e recompensador.

MILHAS QUE NÃO EXPIRAM

Com o objetivo de torná-lo mais amplo, simples, personalizado e oferecer mais opções de escolha aos clientes, desde janeiro de 2025, o LATAM Pass, programa de fidelidade com cadastro gratuito da LATAM Airlines, ampliou de 24 para 36 meses a validade de todas as milhas acumuladas. Após esse período, agora as milhas não expiram, desde que o sócio continue acumulando milhas voando com a LATAM, e clientes das categorias Elite tem milhas que não expiram, enquanto se mantém nessas categorias. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/regulamento-2025/beneficios.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS NO APP LATAM PASS

O cadastro de sócios no app LATAM Pass, disponível na loja de aplicativos da Apple Store e no Google Play, oferece uma série de vantagens, como o recebimento instantâneo de promoções e ofertas exclusivas, o gerenciamento de Milhas LATAM Pass, além dos bônus LATAM Pass, que são benefícios adicionais aos das categorias elite e personalizáveis, exclusivos para resgate pelo app, conforme o acúmulo de pontos qualificáveis do cliente no programa. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/baixe-o-app

COMO ACUMULAR MILHAS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

O programa LATAM Pass tem adesão gratuita e oferece várias formas de acumular milhas. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com milhas.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de milhas mensais a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em Milhas LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em Milhas LATAM Pass.

