LATAM Pass lança a “Clube Week”, semana com descontos exclusivos e com a melhor promoção de assinatura do ano Promoção começa hoje e vai até 24 de agosto, com condições especiais para novos assinantes e membros atuais do Clube LATAM Pass Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 13h35 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa oferece benefícios exclusivos ainda no App LATAM PASS Divulgação Latam Linhas Aéreas

O LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM Airlines, inicia hoje a Clube Week, semana de promoções com condições especiais para assinantes do clube de benefícios do programa, além da melhor oportunidade de adesão ao clube, com possibilidade de acúmulo de até 195 mil milhas para novos assinantes. A ação vai até domingo (24) e reúne mais de 10 ofertas exclusivas em parceiros, incluindo descontos em pacotes de viagem, bônus turbinados na transferência de milhas de parceiros e milhas adicionais para upgrades de plano no clube.

Durante esta semana, o LATAM Pass irá disponibilizar diversas promoções para os assinantes do Clube, como bônus de 35% na transferência de pontos de parceiros, dentre eles Livelo e Itaú, descontos no Shopping LATAM Pass, na compra de pacotes de viagem e em aluguel de carros, além de diversas oportunidades para acumular ainda mais milhas.

Entre os destaques da semana, as promoções que iniciam hoje (18):

Acúmulo de até 195 mil milhas para novos assinantes do Clube em 12 meses, até dia 24/08.

Acúmulo de até 103 mil milhas em seis meses para quem já é assinante e trocar de plano, até dia 22/08.

Acúmulo de 35% de bônus sob pontos transferidos de parceiros como Livelo, Itaú Caixa, Sicredi e outros, até dia 21/08.

20% de desconto no Shopping LATAM Pass para membros do Clube, até dia 24/08.

R$ 500 de desconto na Decolar para pacotes de viagem, com acumulo de milhas extras e pontos qualificáveis, até dia 24/08.

20% de desconto adicional na Localiza para destinos nacionais, além muitas milhas extras e pontos qualificáveis para avançar de categoria Elite e ter a melhor experiência viajando com a LATAM, até dia 24/08.

Promoções especiais de acúmulo de até 5 milhas por real gasto em restaurantes parceiros até dia 24/08, além de 35% de bônus transferência dos pontos acumulados ao abastecer nos postos Petrobras (Premmia) até dia 21/08 também estão acontecendo.

Outras promoções serão anunciadas ao longo da semana. Mais informações e todas as ofertas estão disponíveis em latampass.latam.com/pt_br/clube-week.

‌



MILHAS QUE NÃO EXPIRAM

Com o objetivo de torná-lo mais amplo, simples, personalizado e oferecer mais opções de escolha aos clientes, desde janeiro de 2025, o LATAM Pass, programa de fidelidade com cadastro gratuito da LATAM Airlines, ampliou de 24 para 36 meses a validade de todas as milhas acumuladas. Após esse período, agora as milhas não expiram, desde que o sócio continue acumulando milhas voando com a LATAM, e clientes das categorias Elite tem milhas que não expiram, enquanto se mantém nessas categorias. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/regulamento-2025/beneficios.

‌



BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS NO APP LATAM PASS

O cadastro de sócios no app LATAM Pass, disponível na loja de aplicativos da Apple Store e no Google Play, oferece uma série de vantagens, como o recebimento instantâneo de promoções e ofertas exclusivas, o gerenciamento de Milhas LATAM Pass, além dos bônus LATAM Pass, que são benefícios adicionais aos das categorias elite e personalizáveis, exclusivos para resgate pelo app, conforme o acúmulo de pontos qualificáveis do cliente no programa. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/baixe-o-app

‌



COMO ACUMULAR MILHAS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

O programa LATAM Pass tem adesão gratuita e oferece várias formas de acumular milhas. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com milhas.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de milhas mensais a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em Milhas LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em Milhas LATAM Pass.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.