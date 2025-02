LATAM Pass oferece até 10 mil pontos na assinatura do Sam’s Club Campanha é válida até 27 de fevereiro e garante pontos extras para novos sócios do clube de compras Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/02/2025 - 18h04 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h04 ) twitter

LATAM Pass: parceria com o Sam's Club Vinicius Magalhaes

O LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, acaba de anunciar uma campanha inédita em parceria com o Sam’s Club. Agora, novos sócios do clube de compras que realizarem a assinatura por meio da página promocional poderão acumular até 10 mil pontos LATAM Pass. A campanha é válida até o dia 27 de fevereiro.

Os clientes que fizerem a assinatura anual do Sam’s Club no valor de R$95,00 acumulam 10 mil pontos LATAM Pass, caso sejam membros do Clube LATAM Pass ou tenham um cartão de crédito LATAM Pass Itaú. Para os demais clientes, a bonificação será de 7 mil pontos. Os pontos serão creditados em até 45 dias após o encerramento da campanha.

COMO PARTICIPAR

‌



● Certifique-se de ter um cadastro ativo no LATAM Pass (acesse aqui);

● Acesse a página promocional do Sam’s Club (clique aqui);

‌



● Realize a assinatura anual no Sam’s Club para garantir os pontos;

● A bonificação será concedida apenas para assinaturas feitas por meio da página; promocional e associadas ao CPF cadastrado no programa LATAM Pass;

‌



● Certifique-se de não ter o CPF cadastrado na base de dados do Sam’s Club.

COMO ACUMULAR PONTOS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

O LATAM Pass é o programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines. O programa oferece várias formas de acumular pontos. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com pontos.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de pontos mensal a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em pontos as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em pontos LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em pontos LATAM Pass.

Consulte aqui o regulamento completo da campanha: https://d3rwujusajfqlr.cloudfront.net/uploads/67bc483ff136a_regulamento-sams-fev-25.pdf

