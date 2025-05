LATAM promove capacitação em Porto Alegre para 120 agentes e gestores de viagens parceiros Objetivo é capacitar e reconhecer papel estratégico dos profissionais para desenvolver mais oportunidades na cadeia do turismo nacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 14h58 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h58 ) twitter

LATAM: roadshow para o trade do turismo brasileiro Divulgação LATAM Airlines

A LATAM realizou, na última quarta-feira (28/05), seu primeiro roadshow para agentes de viagens realizado em 2025. Com o objetivo de capacitar e reconhecer o papel estratégico desses profissionais como aliados para explorar e desenvolver mais oportunidades no turismo nacional, a companhia escolheu Porto Alegre para o evento, que contou com a participação de 120 agentes e gestores de viagens da região. A companhia escolheu Porto Alegre para o evento devido à sua relevância na malha aérea regional e na estratégia comercial.

Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, reforça a importância da capital gaúcha para a malha aérea da LATAM. “Porto Alegre é um ponto estratégico na nossa malha aérea. A retomada das operações na capital e no aeroporto local, após as enchentes do ano passado, demonstra a capacidade de recuperação da cidade. Com o roadshow, a LATAM mantém seu compromisso com a conectividade do Rio Grande do Sul, atuando para apoiar a reconstrução e o fluxo de passageiros e cargas na região.”, explica.

O evento, realizado no Hotel Double Tree by Hilton Porto Alegre, foi reformulado para trazer novidades e condições especiais aos agentes gaúchos. Contou com convidados externos, além da apresentação do time de Vendas da LATAM Airlines Brasil sobre resultados alcançados e perspectivas para os próximos meses, com momentos de interação com especialistas da LATAM durante as sessões individuais. Foi realizado ainda um almoço focado no segmento corporativo, com a presença de cerca de 30 clientes.

‌



A LATAM EM PORTO ALEGRE

A LATAM recentemente anunciou novos investimentos em Porto Alegre, com 2 rotas novas domésticas e 3 rotas com aumentos de oferta, com início de operação entre agosto e setembro, além de uma nova rota internacional para a Argentina.

‌



Os aumentos de frequência ocorrem nas rotas para Curitiba (aumento de 7 para 12 frequências semanais em setembro), Rio de Janeiro/Galeão (aumento de 17 para 28 frequências semanais em setembro) e Brasília (aumento de 14 para 21 frequências semanais em agosto). Já as novas rotas domésticas são para Belo Horizonte/Confins, com 14 frequências semanais, e Florianópolis, com 7 frequências semanais, ambas com início em setembro.

Outra novidade é a nova rota internacional Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque que terá três voos por semana a partir de setembro. Todas as novas rotas serão realizadas com aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade entre 174 e 216 assentos, incluindo assentos na categoria Premium Economy.

‌



No total, a LATAM opera atualmente cerca de 170 voos semanais em Porto Alegre, para Brasília, São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Curitiba, Rio de Janeiro/Galeão e para os destinos internacionais Lima e Santiago.

A LATAM E O BRASIL

A LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos em território nacional. No mercado internacional, é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do país para 90 aeroportos no exterior.

Com 20,5 mil funcionários no país, a LATAM deu início em 2025 à Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produtos, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Entre os viajantes corporativos, também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

