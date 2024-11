LATAM promove no Rio de Janeiro capacitação para mais de 120 agentes de viagens parceiros Capital fluminense foi escolhida pela companhia para a realização de seu sexto roadshow ao trade do turismo brasileiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/10/2024 - 18h23 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capacitação para agentes de viagens parceiros Divulgação LATAM Airlines

A LATAM realizou, na última quarta-feira (23/10), seu sexto roadshow para agentes de viagens. Com o objetivo de capacitar e reconhecer o papel estratégico desses profissionais como aliados para explorar e desenvolver mais oportunidades no turismo nacional, a companhia escolheu o Rio de Janeiro para sediar a quarta edição de 2024 do evento, que contou com a participação de mais de 120 agentes de viagens da região.



Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, reforça a importância da iniciativa para a integração dos milhares de parceiros espalhados pelo País ao ecossistema da LATAM. “Estamos em um momento bastante positivo no Rio de Janeiro, principalmente no Galeão, onde concentramos investimentos e esforços para ampliar o fluxo de passageiros. Os resultados são mais de 1,6 milhão de passageiros que utilizaram o Galeão para entrar ou sair do Rio de Janeiro em nossos voos domésticos e internacionais de janeiro a agosto deste ano, um crescimento de 123% na comparação com o mesmo período de 2023. Para que essa estrutura tenha uma demanda saudável, é fundamental que o nosso ecossistema de parceiros esteja bem integrado aos nossos produtos e serviço”, explica.

O evento, realizado no hotel Prodigy Santos Dumont contou com a participação de um representante da Delta Air Lines, além da apresentação do time de Vendas da LATAM Airlines Brasil sobre resultados alcançados e perspectivas para os próximos meses, com momentos de interação com especialistas da LATAM durante as sessões individuais.

INVESTIMENTOS DA LATAM NO RIO DE JANEIRO



‌



O roadshow no Rio de Janeiro acontece após a LATAM anunciar a criação de 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais durante a alta temporada de verão entre 1º de dezembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025. O incremento de voos com relação ao mesmo período do ano passado ano foi planejado para atender aproximadamente 7,9 milhões de passageiros que a companhia espera transportar na alta temporada 2024-2025, um volume que será 8% maior do que na alta temporada 2032-2024. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, cujo aeroporto será reaberto na última semana de outubro,e Curitiba são os destinos brasileiros que devem receber mais turistas em voos da LATAM na alta temporada



CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

‌



Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

‌



Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.



Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.