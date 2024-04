LATAM quer contratar no Brasil 140 profissionais de manutenção Companhia busca pessoas de perfis diversos e diferentes níveis de experiência para atuar em 18 aeroportos, além do LATAM MRO de São Carlos (SP)

A LATAM planeja contratar no Brasil cerca de 90 técnicos de manutenção de aeronaves e 50 mecânicos aeronáuticos até julho de 2024 para apoiar o crescimento sustentável da sua operação. A companhia busca pessoas de perfis diversos e diferentes níveis de experiência para atuar na manutenção de suas aeronaves em 18 aeroportos brasileiros, além do LATAM MRO, seu centro de manutenção pesada instalado em São Carlos (SP). Interessados devem acompanhar a abertura dos processos seletivos na página Trabalhe Conosco no site da LATAM.

Mais eficiente e competitiva, a LATAM é a companhia aérea que mais cresce no Brasil desde 2021, liderando o setor aéreo nacional por três anos consecutivos, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Atualmente, opera a maior malha aérea da sua história no Brasil e é a única a voar do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, prevê um crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no Brasil na comparação com 2023.

"Estamos em busca de profissionais de excelência na manutenção para dar suporte ao crescimento sustentável da LATAM. Como maior companhia aérea da América Latina, com uma robusta proposta de valor interna, aqui eles encontrarão um ambiente propício para colocar em prática as suas técnicas e conhecimentos, além de se desenvolverem ainda mais ao lado dos melhores profissionais do nosso setor" afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

Estão no alvo da LATAM no Brasil sobretudo profissionais para as funções de Ajudante de Manutenção, Auxiliar Técnico, Inspetor de Pista, Líder de Pista e Mecânico de Manutenção de Aeronaves. Pelo menos 25 deverão ser destinadas às operações do moderno LATAM MRO, o centro de manutenção da companhia em de São Carlos (SP) que é referência mundial por sua estrutura robusta e capacidade tecnológica e inovadora, responsável por mais de 50% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM.

A companhia projeta ainda cerca de 50 contratações exclusivamente para o Centro de Manutenção da LATAM (CML) no aeroporto de Guarulhos, que conta com mais de 65 mil metros quadrados dedicados às inspeções, reparos de rotina e testes de motor no seu principal hub (centro de conexões). As demais vagas estão disponíveis em outros 18 aeroportos com operações regulares da LATAM Brasil: Aracaju (ES), Belém (PA), Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Jericoacoara (CE), Juazeiro do Norte (CE), Londrina (PR), Manaus (AM), Palmas (TO), Maringá (PR), Petrolina (PE), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Salvador (BA), Chapecó (SC) e São Paulo/Congonhas (SP).

A carreira de mecânico na LATAM, vale lembrar, oferece oportunidades para trabalhar com diferentes modelos de aeronaves (Boeing 767, 777, 787 e os Airbus A321, A320, A319, A320neo e A321neo). A quantidade de vagas para cada posição varia conforme a necessidade de cada base da companhia. O pacote de benefícios para os novos funcionários inclui assistência médica e odontológica; auxílio academia; seguro de vida; vale-alimentação; vale-refeição, vale-transporte e acesso a plataforma de cursos de idiomas, além do programa de passagens aéreas com descontos para desfrutar os destinos domésticos e internacionais da LATAM.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.