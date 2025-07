LATAM reforça apoio à Fenearte com voo especial e reaproveitamento de uniformes usados Companhia apoia a maior feira de artesanato da América Latina e promove ação com produtos desenvolvidos por meio do seu programa de sustentabilidade Segundo Voo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h55 ) twitter

Aérea mantém parceria com a RODA Design Circular, terceiro parceiro brasileiro do programa Segundo Voo — uma das frentes da estratégia de Economia Circular do grupo Divulgação LATAM

A LATAM Brasil renovou seu apoio à Fenearte, a maior feira de artesanato da América Latina, que acontece de 9 a 20 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE). A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a economia criativa, por meio do programa Segundo Voo, que transforma uniformes antigos em novos produtos.

Para celebrar a parceria, a LATAM realizou um voo especial entre São Paulo e Recife, no qual foram distribuídas mais de 200 necessaires produzidas com uniformes usados da companhia pela RODA Design Circular, parceira do programa. Além disso, todos os voos da LATAM de São Paulo (Congonhas e Guarulhos) com destino à capital pernambucana durante o período do evento contarão com anúncios especiais a bordo sobre a feira.

“É uma grande satisfação para nós participar pelo segundo ano consecutivo de um evento tão relevante como a Fenearte. O artesanato tem forte conexão com o nosso programa Segundo Voo, e esse apoio reforça o compromisso da LATAM em valorizar e promover essa expressão cultural em todo o Brasil e no mundo. Além disso, a participação da RODA Design Circular nesta feira, uma de nossas parceiras no programa, reflete um apoio conjunto que com certeza será de grande valia para as comunidades artesãs presentes”, reforça Raquel Argentino, head de Sustentabilidade e Meio Ambiente da LATAM Brasil.

Em sua 25ª edição, a Fenearte contará com mais de 700 estandes de comercialização, reunindo mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de todos os estados do Brasil e de 30 países.

‌



PARCERIA LATAM E RODA DESIGN CIRCULAR

Desde dezembro de 2023, a LATAM mantém parceria com a RODA Design Circular, terceiro parceiro brasileiro do programa Segundo Voo — uma das frentes da estratégia de Economia Circular do grupo LATAM. Fundada no Recife (PE), a RODA atua com upcycling, promovendo a reutilização criativa de materiais descartados por empresas para gerar produtos sustentáveis e economicamente viáveis.

‌



Desde o início da colaboração, a RODA já produziu mais de 1 mil brindes para a LATAM, utilizando materiais como tecidos de tapeçaria, couros e uniformes obsoletos. Esses itens vêm sendo distribuídos em ações internas e externas da companhia, com o objetivo de promover o consumo consciente e fortalecer a cadeia da economia circular, evitando que esses resíduos sejam destinados para aterros.

‌



