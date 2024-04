LATAM reforça compromisso com o Brasil em convenção anual de Vendas e Marketing Companhia reuniu 130 colaboradores no Tauá Resort & Convention, em Atibaia (SP), em 11 e 12 de março, para celebrar sua posição de mercado e alinhar as expectativas para 2024

Líder do setor aéreo nacional desde 2021 e preparada para crescer em 2024, a LATAM realizou em 11 e 12 de março a sua Convenção de Marketing e Vendas de 2024. A edição deste ano do evento reuniu 130 funcionários das áreas de Vendas e Marketing no Tauá Resort & Convention, em Atibaia (SP). O encontro serviu para celebrar a posição de mercado da companhia e alinhar as expectativas para 2024. A LATAM, vale lembrar, é a companhia aérea que mais cresce no Brasil desde 2021 segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), e vai ampliar de 7% a 9% sua operação doméstica no País em 2024.

Os dois dias de evento foram marcados por dinâmicas e encontros para promover a integração das equipes sobre o momento e as oportunidades da LATAM para seguir crescendo no Brasil. Destaque para o painel com Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos, Samuel di Pietro, diretor do Centro de Controle das Operações, Bruno Alessio, diretor de Finanças e Gestão, Alexandre Peronti, diretor de Manutenção e Frota e a mediação de Aline Mafra, diretora de Marketing e Vendas.

"Toda empresa que quer crescer precisa de um time de Vendas e Marketing forte. Promovemos esse encontro anualmente para celebrar nossos resultados, integrar e engajar nossas equipes sobre os desafios e oportunidades que teremos ao longo do ano, além de ouvir deles o que esperam de nós como companhia", explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O COMPROMISSO DA LATAM COM O BRASIL

Mais eficiente e competitiva, a LATAM é a companhia aérea que mais cresce no Brasil desde 2021, e lidera o setor aéreo nacional por três anos consecutivos, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Atualmente, opera a maior malha aérea da sua história no Brasil (mais de 50 destinos).

Somente em 2023, a LATAM recebeu no Brasil 15 novas aeronaves de fábrica que ajudaram a empresa a ampliar em 8% a sua operação doméstica no País e a transportar 33 milhões de passageiros. Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no País, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no Brasil mais de 3 milhões de assentos da companhia neste ano.

Especificamente no mercado de voos internacionais do Brasil, a LATAM abriu 6 novas rotas em 2023: Guarulhos-Joanesburgo, Guarulhos-Los Angeles, Belo Horizonte-Santiago, Florianópolis-Santiago, Brasília-Lima e Porto Alegre-Santiago. Em paralelo, assinou acordo de cooperação técnica com a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) para promover o Brasil internacionalmente.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.